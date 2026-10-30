Condiciones para levantar el paro de colectivos salario básico de $3.500.000 y viáticos el cuarto día habil

En el marco de la medida de fuerza y la asamblea permanente iniciada en la cabecera de Ingeniero Maschwitz, los trabajadores y el cuerpo de delegados de la Línea 60 (M.O.N.S.A.) dieron a conocer cuáles son las condiciones indispensables para levantar el paro de colectivos que afecta a miles de pasajeros.