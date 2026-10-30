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Condiciones para levantar el paro de colectivos salario básico de $3.500.000 y viáticos el cuarto día habil

Sociedad

Los delegados y choferes de la Línea 60 detallaron los puntos clave que exigen resolver para destrabar el paro de colectivos y normalizar el servicio.

Salario básico de $3.500.000 y viáticos el cuarto día habil

Salario básico de $3.500.000 y viáticos el cuarto día habil, condiciones para levantar el paro de colectivos

En el marco de la medida de fuerza y la asamblea permanente iniciada en la cabecera de Ingeniero Maschwitz, los trabajadores y el cuerpo de delegados de la Línea 60 (M.O.N.S.A.) dieron a conocer cuáles son las condiciones indispensables para levantar el paro de colectivos que afecta a miles de pasajeros.

Los puntos del reclamo de los choferes para levantar el paro de colectivos

Ante el vencimiento del acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras del sector, sumado a la falta de información sobre las negociaciones en curso, los choferes detallaron un petitorio con cuatro exigencias centrales:

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  • Salario básico: exigen una recomposición urgente para alcanzar un básico de $3.500.000.
  • Viáticos: reclaman un nuevo acuerdo para que el pago de los viáticos se efectivice indefectiblemente el cuarto día hábil del mes.
  • Equiparación laboral: solicitan la igualdad salarial y jubilatoria de los técnicos e inspectores con respecto a los choferes.
  • Costos operativos y médicos: exigen que el sector empresario se haga cargo del pago de los exámenes psicofísicos, que la jornada por la renovación del registro de conducir esté completamente cubierta y que dicho trámite se realice utilizando el franco del día anterior, tal como se implementó históricamente en la actividad.

Hasta el momento, la medida se mantiene por tiempo indeterminado a la espera de una convocatoria formal o una propuesta que permita destrabar el conflicto salarial.

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