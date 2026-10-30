A qué hora termina el paro de colectivos de choferes que reclaman un salario básico de $3.500.000
Los trabajadores de la histórica Línea 60 iniciaron un virtual paro de colectivos ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.
Miles de usuarios de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron sorprendidos por un paro de colectivos. Los trabajadores de la empresa M.O.N.S.A. (Micro Ómnibus Norte S.A.), que opera la histórica Línea 60, iniciaron este viernes una "Asamblea Permanente y Jornada de Reclamos".
Por qué es el paro de colectivos de la Línea 60 y qué reclaman
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La medida de fuerza comenzó a las 8:00 de la mañana, momento en el que el cuerpo de delegados y los choferes se concentraron en la cabecera ubicada en la localidad de Ingeniero Maschwitz.
A través de un comunicado oficial difundido en las primeras horas del día, los delegados Néstor Marcolin, Gonzalo Quirno y Silvio Esponda explicaron que la acción sindical obedece al "vencimiento del acuerdo salarial entre la UTA y las cámaras de transporte y la falta absoluta de información acerca de las actuales negociaciones paritarias".
Los trabajadores de la Línea 60 plantearon un petitorio con cuatro exigencias centrales:
- Recomposición salarial urgente: solicitan que el sueldo básico se eleve a $3.500.000.
- Nuevo acuerdo de viáticos: exigen que el pago se efectivice el cuarto día hábil del mes.
- Equiparación laboral: piden que se igualen las condiciones salariales y jubilatorias de los técnicos e inspectores con las de los choferes.
- Cobertura de gastos médicos: reclaman que los estudios psicofísicos sean pagados por el empresario, que el día de renovación del registro esté cubierto y que se otorgue franco el día anterior "como siempre se hizo en el transporte".
A qué hora termina la medida de fuerza
Hasta el momento, los delegados gremiales no han establecido un horario de finalización para el cese de actividades. Al tratarse de una "asamblea permanente", el servicio continuará interrumpido de manera indefinida hasta que se logre entablar un canal de diálogo con la empresa M.O.N.S.A. o intervenga el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria. Se recomienda a los pasajeros buscar vías alternativas de transporte.
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