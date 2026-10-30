A qué hora termina el paro de colectivos de choferes que reclaman un salario básico de $3.500.000

Recomposición salarial urgente: solicitan que el sueldo básico se eleve a $3.500.000 .

solicitan que el sueldo básico se eleve a . Nuevo acuerdo de viáticos: exigen que el pago se efectivice el cuarto día hábil del mes.

exigen que el pago se efectivice el cuarto día hábil del mes. Equiparación laboral: piden que se igualen las condiciones salariales y jubilatorias de los técnicos e inspectores con las de los choferes.

piden que se igualen las condiciones salariales y jubilatorias de los técnicos e inspectores con las de los choferes. Cobertura de gastos médicos: reclaman que los estudios psicofísicos sean pagados por el empresario, que el día de renovación del registro esté cubierto y que se otorgue franco el día anterior "como siempre se hizo en el transporte".

A qué hora termina la medida de fuerza

Hasta el momento, los delegados gremiales no han establecido un horario de finalización para el cese de actividades. Al tratarse de una "asamblea permanente", el servicio continuará interrumpido de manera indefinida hasta que se logre entablar un canal de diálogo con la empresa M.O.N.S.A. o intervenga el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria. Se recomienda a los pasajeros buscar vías alternativas de transporte.