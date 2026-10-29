Sorpresivo paro de colectivos en la línea 60: a qué hora comienza la retención de tareas
Así lo anunciaron los delegados y trabajadores de la reconocida empresa de transporte que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ante el vencimiento de los acuerdos salariales y la falta de certezas en las negociaciones paritarias entre la UTA y las cámaras empresarias, el cuerpo de delegados y choferes de M.O.N.S.A. se concentrarán desde las 8:00 hs en Ingeniero Maschwitz en el marco de un nuevo paro de colectivos.
La medida incluirá retención de tareas y un paquete de demandas dirigidas a la patronal.
Paritarias trabadas y exigencias salariales: hay paro en la línea 60
La tensión en la Línea 60 vuelve a escalar este viernes 30 de octubre. A través de un comunicado difundido por el cuerpo de delegados y los trabajadores de Micro Ómnibus Norte S.A. (M.O.N.S.A.), se anunció la realización de una asamblea permanente y jornada de reclamos.
Según explicaron los representantes gremiales, la decisión responde a la falta absoluta de información en torno a las paritarias del sector tras el vencimiento del acuerdo paritario vigente entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras de transporte.
El pliego de reclamos elevado por la asamblea incluye los siguientes puntos centrales:
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Sueldo básico de $3.500.000: Exigen una recomposición salarial urgente para fijar el haber básico en ese piso.
Acuerdo de viáticos: Solicitan la firma de un nuevo convenio que garantice el cobro de los viáticos a más tardar el cuarto día hábil.
Equiparación para técnicos e inspectores: Piden igualar las condiciones salariales y jubilatorias del personal técnico y de inspección con las del equipo de choferes.
Costos de examentes psicofísicos a cargo de la empresa: Demandan que la patronal asuma el pago de los exámenes psicofísicos, cubra el día de renovación del registro laboral y restablezca la metodología histórica de otorgar franco la jornada previa a dicho trámite.
Concentración en Ingeniero Maschwitz
La convocatoria está pactada para las 8:00 hs en la terminal de Ingeniero Maschwitz, donde se resolverán los pasos a seguir dentro del plan de lucha. Los delegados de la línea —Néstor Marcolin, Gonzalo Quirno y Silvio Esponda— hicieron un llamado al público usuario y al conjunto de los trabajadores del transporte para visibilizar el reclamo.
Se prevé que la jornada afecte el funcionamiento habitual del servicio en los distintos ramales que unen la zona norte del Gran Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se recomiendan vías alternativas de transporte durante el transcurso de la mañana.
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