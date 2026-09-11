Tragedia en Retiro: un colectivo atropelló y mató a un hombre en avenida Santa Fe

Fuentes policiales indicaron que se labraron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro: si el peatón cruzaba por la calzada, si el semáforo estaba habilitado para el colectivo o para los peatones, y si hubo alguna maniobra previa que pudiera haber contribuido al desenlace.

La causa quedó a disposición de la justicia porteña, que ordenó las pericias de rigor sobre la unidad de transporte y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Con esos elementos se buscará reconstruir la dinámica del hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.

El siniestro volvió a poner en foco la problemática de la seguridad vial en avenidas de alto tránsito, donde a diario conviven peatones, colectivos, vehículos particulares y servicios de transporte, y donde una mínima distracción puede derivar en consecuencias irreparables.