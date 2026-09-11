Tragedia en Retiro: un colectivo atropelló y mató a un hombre en avenida Santa Fe
La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años y fue embestido por una unidad de la línea 152.
Un hombre, de aproximadamente 30 años, falleció este viernes en el barrio porteño de Retiro luego de que sea atropellado por un colectivo de la linea 152.
El trágico hecho tuvo lugar sobre la Avenida Santa Fe 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Dos móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar y constataron que la persona presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que se determinó su fallecimiento.
En paralelo, se convocó a personal del área de Factores Humanos para la asistencia psicológica del chofer del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa producto del impacto. Este tipo de intervención es habitual en siniestros viales con víctimas fatales, ya que los conductores suelen atravesar cuadros de shock y estrés agudo.
A su vez, se asistió a un hombre mayor de edad, pasajero del colectivo, quien sufrió lesiones leves producto de la frenada.
Asistencia a los pasajeros y peritajes en marcha
Entre los pasajeros del colectivo se encontraba un hombre mayor de edad que resultó con lesiones leves, atribuidas principalmente a la brusca frenada de la unidad al momento del impacto. El SAME también lo atendió en el lugar y evaluó la necesidad de su traslado a un centro de salud.
Fuentes policiales indicaron que se labraron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro: si el peatón cruzaba por la calzada, si el semáforo estaba habilitado para el colectivo o para los peatones, y si hubo alguna maniobra previa que pudiera haber contribuido al desenlace.
La causa quedó a disposición de la justicia porteña, que ordenó las pericias de rigor sobre la unidad de transporte y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Con esos elementos se buscará reconstruir la dinámica del hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.
El siniestro volvió a poner en foco la problemática de la seguridad vial en avenidas de alto tránsito, donde a diario conviven peatones, colectivos, vehículos particulares y servicios de transporte, y donde una mínima distracción puede derivar en consecuencias irreparables.
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