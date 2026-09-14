Haedo: hallaron muerto a un hombre en un hotel con una amoladora junto a su cuerpo

La herramienta permanecía enchufada junto al cuerpo y había sido comprada durante la mañana del mismo sábado. El hombre la había llevado hasta el hotel dentro de una mochila y conservaba la caja original.

Incertidumbre en Haedo: las hipótesis que analiza la Justicia

Por el momento, la Justicia trabaja sobre dos posibilidades: que Gruszecki haya utilizado la herramienta para quitarse la vida o que la lesión se haya producido accidentalmente al encender la amoladora.

La intervención de una tercera persona se encuentra descartada, al menos de manera provisoria. Será la autopsia la que permitirá establecer con precisión las circunstancias de la muerte y aportar elementos para determinar qué sucedió.

La causa quedó a cargo de Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N°3 de Morón, quien ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, se dispuso tomar declaración a trabajadores del hotel y a personas del entorno familiar de la víctima para establecer si existían indicios previos que permitan determinar si el hombre tenía intenciones de atentar contra su propia vida.