Haedo: hallaron muerto a un hombre en un hotel con una amoladora junto a su cuerpo
El hombre tenía 45 años y había ingresado al establecimiento horas antes del hallazgo. La Justicia investiga si se trató de un accidente o si atentó contra su propia vida.
Un hombre de 45 años fue encontrado muerto dentro de una habitación de un hotel familiar de Haedo. El empleado del establecimiento halló al huésped tendido sobre la cama, con una amoladora encendida junto a su cuerpo.
La víctima fue identificada como Octavio Augusto Gruszecki, un vecino de la zona que vivía a pocas cuadras del hotel ubicado sobre Juan B. Justo al 100, que arribó al lugar durante el mediodía del sábado y se había registrado sin una reserva previa.
Varias horas después, el recepcionista intentó comunicarse con él porque un par de huéspedes avisaron que se escuchaba el ruido del motor de una máquina encendida en esa habitación. Por ese motivo, subió hasta la habitación 19, ubicada en el segundo piso, y al ingresar, encontró al hombre sobre la cama, con la máquina encendida al lado.
Inmediatamente, el trabajador dio aviso a las autoridades y, minutos después, arribó una ambulancia del SAME Morón que constató su muerte.
De acuerdo con la investigación preliminar, Gruszecki presentaba una herida en el cuello provocada por la amoladora. Los investigadores reconstruyeron que, tras sufrir la lesión, habría logrado desplazarse desde el baño hasta la cama.
La herramienta permanecía enchufada junto al cuerpo y había sido comprada durante la mañana del mismo sábado. El hombre la había llevado hasta el hotel dentro de una mochila y conservaba la caja original.
Incertidumbre en Haedo: las hipótesis que analiza la Justicia
Por el momento, la Justicia trabaja sobre dos posibilidades: que Gruszecki haya utilizado la herramienta para quitarse la vida o que la lesión se haya producido accidentalmente al encender la amoladora.
La intervención de una tercera persona se encuentra descartada, al menos de manera provisoria. Será la autopsia la que permitirá establecer con precisión las circunstancias de la muerte y aportar elementos para determinar qué sucedió.
La causa quedó a cargo de Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N°3 de Morón, quien ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.
Entre ellas, se dispuso tomar declaración a trabajadores del hotel y a personas del entorno familiar de la víctima para establecer si existían indicios previos que permitan determinar si el hombre tenía intenciones de atentar contra su propia vida.
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