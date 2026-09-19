A qué hora vuelve la luz en Buenos Aires

A pesar de la magnitud del evento que paralizó a una porción considerable del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa prestataria del servicio Edenor no había brindaron hasta el momento comunicados detallados con las causas técnicas de la caída. En la misma línea, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tampoco difundió un parte institucional que aclare el panorama en pleno fin de semana. De esta manera, de momento no hay certezas sobre a qué hora volverá el suministro de luz.