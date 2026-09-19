A qué hora vuelve la luz en Buenos Aires
Un corte imprevisto en el suministro eléctrico este sábado por la noche dejó a oscuras a gran parte de la Ciudad y el conurbano bonaerense.
Una inesperada y masiva interrupción del servicio eléctrico sacudió la noche del sábado, afectando a miles de hogares y comercios distribuidos en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente; y el conurbano bonaerense, que permanecían sin suministro de luz.
En medio de la sorpresa y el desconcierto, los vecinos comenzaron a reportar las fallas a oscuras mientras crecía el malestar por la falta de información oficial sobre el origen del desperfecto en las redes de media y baja tensión.
A pesar de la magnitud del evento que paralizó a una porción considerable del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa prestataria del servicio Edenor no había brindaron hasta el momento comunicados detallados con las causas técnicas de la caída. En la misma línea, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tampoco difundió un parte institucional que aclare el panorama en pleno fin de semana. De esta manera, de momento no hay certezas sobre a qué hora volverá el suministro de luz.
En tanto, Edesur sí brindó un comunicado pasadas las 22 horas. Según esta empresa, "a las 21.30 se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a la compañía", al tiempo que sostuvo que "el incidente alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora".
El impacto del apagón: miles de usuarios sin luz
De acuerdo con el monitoreo de los registros públicos del organismo de control, el mapa de los cortes mostró una marcada disparidad entre las áreas de concesión, llevándose la peor parte el sector sur del conurbano y los barrios porteños adyacentes.
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El impacto en Edesur: La prestataria llegó a registrar un pico superior a los 77.000 usuarios sin luz, con cortes muy concentrados en sectores de la Ciudad de Buenos Aires como Villa del Parque, Flores, Floresta, Villa General Mitre y La Paternal.
La situación en Edenor: Por el contrario, la zona norte presentó un nivel de afectación sensiblemente menor. Gracias al accionar de las cuadrillas operativas, apenas se reportaron unos 642 hogares sin suministro —principalmente en el barrio de Belgrano—, logrando sostener el normal funcionamiento para más de 3,4 millones de clientes.
Mientras las distribuidoras avanzan en la restitución paulatina del servicio en los puntos críticos, la bronca de los usuarios se sigue canalizando a través de reclamos masivos en las plataformas digitales a la espera de respuestas formales.
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