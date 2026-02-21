Sorpresa: el inesperado feriado confirmado para el 23 de febrero

La administración pública municipal permanecerá cerrada.

Habrá funcionamiento reducido en organismos oficiales.

Los bancos provinciales del distrito no abrirán.

En el sector privado, como ocurre habitualmente con los días no laborables locales, la decisión quedará en manos de cada empleador. Algunas empresas podrían adherir y otorgar el día libre, mientras que otras mantendrán su actividad habitual.

Aunque el alcance es limitado, este tipo de disposiciones suele generar interés en otras zonas del AMBA porque impacta en la atención de trámites, turnos bancarios y permite organizar escapadas cortas.

Calendario de feriados 2026

Más allá de este asueto puntual, el calendario nacional 2026 incluye varios fines de semana largos y días no laborables turísticos.

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios previstos).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre para generar fin de semana largo).

Diciembre