Sorpresa: el inesperado feriado confirmado para el 23 de febrero
El calendario de febrero 2026 sumó una novedad que generó consultas y expectativas: el lunes 23 de febrero fue confirmado como día no laborable.
La medida permitirá extender el fin de semana para un sector puntual de trabajadores y modificar la actividad en organismos públicos y bancos dentro del distrito.
A diferencia de los feriados nacionales, se trata de un asueto de alcance local, por lo que no regirá en toda la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país. El impacto estará concentrado exclusivamente en esa jurisdicción.
Los motivos del feriado del 23 de febrero
El asueto fue dispuesto por el municipio en el marco de su aniversario fundacional. Este tipo de medidas suelen repetirse en distintas localidades del país cuando celebran fechas históricas propias.
¿A quiénes alcanza?
-
Personal de la administración municipal.
Dependencias oficiales que funcionen en Pilar.
Sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro del distrito.
Durante esa jornada:
-
La administración pública municipal permanecerá cerrada.
Habrá funcionamiento reducido en organismos oficiales.
Los bancos provinciales del distrito no abrirán.
En el sector privado, como ocurre habitualmente con los días no laborables locales, la decisión quedará en manos de cada empleador. Algunas empresas podrían adherir y otorgar el día libre, mientras que otras mantendrán su actividad habitual.
Aunque el alcance es limitado, este tipo de disposiciones suele generar interés en otras zonas del AMBA porque impacta en la atención de trámites, turnos bancarios y permite organizar escapadas cortas.
Calendario de feriados 2026
Más allá de este asueto puntual, el calendario nacional 2026 incluye varios fines de semana largos y días no laborables turísticos.
Enero
-
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
-
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
-
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
-
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
-
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
-
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (inamovible).
Julio
-
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
-
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios previstos).
Octubre
-
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
-
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre para generar fin de semana largo).
Diciembre
-
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
