Tras meses de reclamos, actualizaron en apenas un 5,78% el nomenclador de Discapacidad

La norma también ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% por zona desfavorable sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno recordó que la actualización se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establece que el Directorio del sistema debe determinar los valores de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025 y contempla mecanismos de compensación vinculados a la evolución del IPC.

Discapacidad: nuevo nomenclador

Resolución 340/2026:

