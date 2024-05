El peluquero Verdini habló tras la captura de Abel Guzmán: "No hay que parar hasta la cadena perpetua"

“Ahora estoy trabajando en mi otra peluquería en Parque Leloir. Pero no lo puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa. Cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. El común de la gente pensaba ‘chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más’, pero pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa”, enfatizó Verdini en diálogo con un medio matutino.

peluquería crimen.jpg

“Yo salía por la calle y todo el tiempo miraba para todos lados. Subía al auto y si alguien me tocaba la puerta, siempre estaba asustado. Pero ahora todo eso ya se me fue”, agregó en diálogo con TN.

“Me da alegría saber que lo agarraron”, sostuvo el dueño de la peluquería, quien destacó que la recompensa de $5 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad ayudó a la detención. “Por fin se va a hacer justicia. Ahora, no hay que parar hasta que consigamos la cadena perpetua para Guzmán”, expresó Facundo Verdini.

Sobre aquella fatídica noche en la que Guzmán asesinó a Medina, recordó: “Él (Guzmán) se acerca, baja las cortinas, nos encierra y me dice si yo tenía algo para decirle, a lo que le contesté: ‘Mañana vamos a hablar’. Ahí sacó el arma, nos empieza a dirigir y se empezó a manejar como un criminal profesional. Pasó de ser un peluquero normal a actuar como un delincuente”.

La detención de Abel Guzmán en Moreno

abel guzman.jpg Abel Guzmán, el asesino del peluquero Germán Medina, fue detenido en Moreno

El asesino de Germán Medina fue detenido tras permanecer 10 semanas prófugo de la justicia. La detención se llevó a cabo durante la tarde del miércoles, luego de que un vecino denunciara al 911 que el acusado se encontraba en una vivienda cercana a su casa.

Al momento de su detención, Guzmán tenía una apariencia algo distinta al momento del crimen: se dejó crecer el pelo y la barba, en lo que se presume que fue con la intención de despistar a las autoridades.

El detenido se negó a declarar ante el fiscal del caso en la indagatoria del jueves. Tras esto, su abogado, Héctor Costa, habló con los medios y sugirió que a su acusado "tal vez se le escapó el tiro".

Contó que su defendido tiene "algunos problemas de salud y pedirá la detención domiciliaria.

"Hay muchas pruebas en contra, primero tenemos que leer bien el expediente y ahí vamos a tener una mejor defensa que la que tenemos ahora. Él no sabe usar armas", planteó y cuando un periodista le retrucó que "la usó bien" al cometer el crimen, el abogado respondió en tono desafiante: "Para vos sabe usarla".

"Él no sabe usar el manejo de armas (sic). Tal vez se le escapó el tiro". Una de las pruebas que la defensa intentará rebatir es un video de seguridad el que se ve cómo Guzmán se acerca a su compañeros con el arma, la carga, le apunta a la victima y le dispara.