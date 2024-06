"Lo resolvemos como corresponde": las amenazas de Abel Guzmán antes de asesinar a Germán Medina

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 procesó esta semana con prisión preventiva al estilista de 43 años por el delito de homicidio agravado por alevosía en concurso real con privación ilegítima de la libertad y lo embargó por $40 millones.

Además, se supo que Guzmán había amenazado a sus compañeros de la peluquería antes de asesinar a Verdini, lo que quedó evidenciado por los chats del grupo de Whatsapp de la peluquería y videos de Zoom que trascendieron por estas horas.

Las tensas discusiones por el uso de formol en la peluquería

guzman detenido.jpg

En una ocasión, el dueño del local recordó a sus empleados que el uso de formol estaba prohibido, aclarando que quien no estuviese de acuerdo podía abrir su propio salón. Mientras tanto, quien se convertiría en homicida continuaba usando esa sustancia tóxica por la que la peluquería había sido denunciada en dos oportunidades.

Pero la respuesta Guzmán fue: “Nos encontramos y lo resolvemos como corresponde”, mientras que Medina respondió: “Hasta donde yo entiendo, se hace lo que el jefe dice y si no patada en el tuje. ¿Dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo? Si no le gusta a alguien que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia”.

“Esto va más que nada para vos Abel [Guzmán], que tengo muchas quejas con los chicos y ya me está superando este tema: prohibido usar formol!!! Lo dejo grabado como evidencia: no quiero más formol en la peluquería. Listo. Listo formol, ni a la mañana ni a la tarde ni a la noche, ni cuando está cerrada la peluquería”, enfatizó Verdini en un video que envió al grupo de Whatsapp.

Guzmán redobló la apuesta. “¿Querés hablarlo personalmente, mejor? Nunca sos claro… Y ahora que tenés este equipo te molesta el formol… ¿Por qué esperaste tanto tiempo para poner claro tantas cosas? No tengo problema, mañana nos encontramos y lo resolvemos, pero como corresponde si todo es un problema para vos”.

“Ya sabés qué tenes que hacer. Te olvidás de quién sos… Siempre estuve y nunca te abandoné y te portás así conmigo, no quiero más. Mañana te busco en la otra pelu y lo resolvemos mañana mismo. No me gusta este puterío barato, lo hablamos en la cara”, continuó Guzmán.

La discusión se produjo el 24 de febrero; menos de un mes después, Guzmán mató a su compañero Medina, disparándole en la cabeza. Permaneció dos meses prófugo. Hoy está en el banquillo de los acusados.