Aberrante burla de los agresores del joven golpeado en General Belgrano: "Se quedó dormido"

Tras la violenta agresión, personal médico acudió de urgencia a la escena para asistir al joven y trasladarlo hacia el Hospital Municipal de General Belgrano. No obstante, dada la gravedad de su estado y la necesidad de someterlo a estudios neurológicos más complejos, los médicos resolvieron derivarlo a un establecimiento de mayor complejidad.

Gracias al análisis de las imágenes grabadas por quienes estaban presentes y que luego se viralizaron en redes sociales, las fuerzas de seguridad lograron rastrear rápidamente al presunto atacante. Una prenda clave facilitó su reconocimiento: llevaba una remera blanca durante la golpiza.

Horas más tarde, las autoridades montaron un operativo que culminó con su detención en una cabaña de alquiler temporal donde intentaba resguardarse.