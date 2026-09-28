Aberrante burla de los agresores del joven golpeado en General Belgrano: "Se quedó dormido"
Mientras la víctima, de 23 años, permanece internado en grave estado, las autoridades lograron detener al presunto ejecutor de la piña fatal.
La conmoción por la salvaje agresión sufrida por Rodrigo Gómez (23) en General Belgrano sumó un impactante capítulo en las últimas horas. Tras dejarlo al borde de la muerte a la salida de un boliche de esa localidad bonaerense, los atacantes difundieron un amenazante e indolente mensaje en redes sociales para jactarse de la golpiza.
El ataque se desencadenó durante la madrugada del domingo en el interior del boliche y escaló salvajemente en la vía pública. Como consecuencia de los golpes y la posterior caída sobre el asfalto, Rodrigo se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, luchando por su vida con un cuadro extremadamente delicado que incluye una fractura detrás del oído y un derrame cerebral.
Aberrante burla de los agresores del joven golpeado en General Belgrano
Mientras la víctima era trasladada de urgencia, los involucrados huyeron del lugar y publicaron una foto posando frente a un espejo acompañada por un texto escalofriante: “Estén pillos, que si quieren chocar con la mafia van a terminar durmiendo, sino pregúntenle al que se quedó dormido afuera de La Tía”.
La familia del joven agredido denunció públicamente el hecho y aportó las capturas del mensaje a la investigación judicial, que continúa sumando elementos para determinar las responsabilidades penales de todos los implicados en el violento episodio.
Así fue la salvaje agresión a Rodrigo Gómez en General Belgrano
El hecho se desencadenó cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando dos grupos de personas comenzaron a disputarse violentamente en la vía pública. A través del registro de una cámara de seguridad de la zona, los investigadores pudieron constatar la crudeza de la agresión: la víctima recibió un certero golpe de puño que la dejó inconsciente en el acto, provocando que cayera desplomada y impactara de lleno con la cabeza contra el pavimento.
Tras la violenta agresión, personal médico acudió de urgencia a la escena para asistir al joven y trasladarlo hacia el Hospital Municipal de General Belgrano. No obstante, dada la gravedad de su estado y la necesidad de someterlo a estudios neurológicos más complejos, los médicos resolvieron derivarlo a un establecimiento de mayor complejidad.
Gracias al análisis de las imágenes grabadas por quienes estaban presentes y que luego se viralizaron en redes sociales, las fuerzas de seguridad lograron rastrear rápidamente al presunto atacante. Una prenda clave facilitó su reconocimiento: llevaba una remera blanca durante la golpiza.
Horas más tarde, las autoridades montaron un operativo que culminó con su detención en una cabaña de alquiler temporal donde intentaba resguardarse.
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