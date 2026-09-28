Quién es Rodrigo Gómez, el joven de 23 años brutalmente atacado en General Belgrano

Sin embargo, esos sueños quedaron en pausa durante la madrugada del domingo cuando fue víctima del violento ataque que lo dejó con un coágulo cerebral.

Respecto de su evolución médica, Oscar explicó que la situación exige máxima cautela: "Hay que esperar 48 horas", sostuvo al hacer referencia al plazo clave que indicaron los especialistas para evaluar la respuesta clínica.

Dentro del cuadro de extrema gravedad, el hombre mencionó una leve señal de esperanza registrada durante la tarde del domingo, cuando el joven logró despertarse momentáneamente, aunque su estado continúa siendo sumamente delicado.