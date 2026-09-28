Quién es Rodrigo Gómez, el joven de 23 años brutalmente atacado en General Belgrano
El salvaje episodio tuvo lugar en la madrugada de este domingo en un boliche de General Belgrano. Ahora, Rodrigo lucha por su vida en terapia intensiva.
Rodrigo Gómez, de 23 años, se encuentra internado en estado crítico luego de haber sido víctima de una feroz golpiza a la salida de un boliche de General Belgrano durante la madrugada del domingo. Como consecuencia del ataque, el joven sufrió un coágulo en la cabeza y una fractura en la zona posterior de uno de sus oídos.
Según las primeras reconstrucciones de lo sucedido, los incidentes comenzaron dentro del establecimiento. En el interior del local, un grupo de personas agredió a un amigo que acompañaba a Rodrigo. Ante la alteración del orden, los agresores salieron del boliche por sus propios medios, mientras que el personal de seguridad privada procedió a expulsar a Gómez y a su amigo hacia la vía pública.
Una vez en la calle, el conflicto escaló hasta terminar en el violento desenlace que hoy tiene al joven luchando por su vida en cuidados intensivos. Con un detenido por el hecho, la investigación judicial avanza para terminar de certificar la mecánica exacta del ataque y determinar las responsabilidades de los implicados.
Quién es Rodrigo Gómez, el joven de 23 años brutalmente atacado en General Belgrano
Detrás de la dramática noticia tras la feroz golpiza a la salida de un boliche en General Belgrano, está la historia de Rodrigo Gómez. Entre el dolor y la indignación, su padre, Oscar, rompió el silencio en diálogo con TN para contar quién es su hijo y reflejar el calvario que atraviesa su familia: "Es de no creer que hagan estas cosas".
Según relató su padre, Rodrigo es "un pibe tranquilo y trabajador" que se encontraba en una etapa llena de proyectos y esperanzas, muy entusiasta por estar construyendo su propia vivienda.
Sin embargo, esos sueños quedaron en pausa durante la madrugada del domingo cuando fue víctima del violento ataque que lo dejó con un coágulo cerebral.
Respecto de su evolución médica, Oscar explicó que la situación exige máxima cautela: "Hay que esperar 48 horas", sostuvo al hacer referencia al plazo clave que indicaron los especialistas para evaluar la respuesta clínica.
Dentro del cuadro de extrema gravedad, el hombre mencionó una leve señal de esperanza registrada durante la tarde del domingo, cuando el joven logró despertarse momentáneamente, aunque su estado continúa siendo sumamente delicado.
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