Brutal agresión en General Belgrano: fue a bailar y una piña lo dejó en terapia intensiva
El violento episodio en esa localidad bonaerense generó profunda conmoción y recordó al caso Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
La noche en la localidad bonaerense de General Belgrano terminó en tragedia luego de un sangriento enfrentamiento callejero el pasado fin de semana. Un joven se encuentra internado en estado crítico a raíz de las severas lesiones sufridas durante una pelea ocurrida en las inmediaciones del local nocturno “Mi Tía Sofía”.
Brutal agresión en General Belgrano: fue a bailar y una piña lo dejó en terapia intensiva
El hecho se desencadenó cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando dos grupos de personas comenzaron a disputarse violentamente en la vía pública. A través del registro de una cámara de seguridad de la zona, los investigadores pudieron constatar la crudeza de la agresión: la víctima recibió un certero golpe de puño que la dejó inconsciente en el acto, provocando que cayera desplomada y impactara de lleno con la cabeza contra el pavimento.
Tras la violenta agresión, personal médico acudió de urgencia a la escena para asistir al joven y trasladarlo hacia el Hospital Municipal de General Belgrano. No obstante, dada la gravedad de su estado y la necesidad de someterlo a estudios neurológicos más complejos, los médicos resolvieron derivarlo a un establecimiento de mayor complejidad.
Gracias al análisis de las imágenes grabadas por quienes estaban presentes y que luego se viralizaron en redes sociales, las fuerzas de seguridad lograron rastrear rápidamente al presunto atacante. Una prenda clave facilitó su reconocimiento: llevaba una remera blanca durante la golpiza.
Horas más tarde, las autoridades montaron un operativo que culminó con su detención en una cabaña de alquiler temporal donde intentaba resguardarse.
En paralelo, los investigadores avanzan con la recepción de testimonios a los testigos presentes durante el enfrentamiento fuera del boliche. Con estas medidas, la Justicia busca reconstruir los motivos del conflicto y deslindar las responsabilidades penales del detenido, mientras se espera un nuevo reporte sobre la salud del agredido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario