Brutal agresión en General Belgrano: fue a bailar y una piña lo dejó en terapia intensiva

El hecho se desencadenó cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando dos grupos de personas comenzaron a disputarse violentamente en la vía pública. A través del registro de una cámara de seguridad de la zona, los investigadores pudieron constatar la crudeza de la agresión: la víctima recibió un certero golpe de puño que la dejó inconsciente en el acto, provocando que cayera desplomada y impactara de lleno con la cabeza contra el pavimento.