Brisa Salud anuncia su X Congreso de Enfermería

Impacto y trayectoria

Desde su creación en 2018, el congreso no ha dejado de crecer. El salto a la virtualidad potenció su alcance hasta registrar 24.000 conexiones en su edición previa, consolidándose como un espacio de referencia en Latinoamérica.

Modalidad: 100% online

Costo: Gratuito (incluye certificación de asistencia)

Inscripción: Disponible en brisaenfermeros.com

Acerca de la organización

BRISA Salud & Bienestar se especializa en la promoción de la salud y la concientización sobre el bienestar. Brinda asistencia al sector hidrocarburífero y lidera iniciativas educativas para la comunidad de enfermería latinoamericana, impulsando espacios como congresos anuales y Brisa+, su plataforma digital de capacitación continua.