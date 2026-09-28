Brisa Salud anuncia su X Congreso de Enfermería
El encuentro se llevará a cabo de forma virtual y gratuita los días 29 y 30 de octubre, reuniendo a referentes internacionales para debatir sobre el futuro y los retos de la disciplina en la región.
BRISA Salud & Bienestar confirmó la realización de la décima edición de su tradicional Congreso de Enfermería, programado para el 29 y 30 de octubre. La propuesta está dirigida a enfermeros, auxiliares y estudiantes de Argentina y de toda Latinoamérica, quienes podrán participar de manera libre y sin costo a través de internet.
Bajo la consigna “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar”, el evento académico pondrá el foco en los principales desafíos del sector. Para ello, contará con expositores de trayectoria nacional e internacional que disertarán sobre investigación, gestión y práctica clínica.
“En un mundo sanitario que cambia a ritmos vertiginosos, la actualización y la formación continua son herramientas que nos permiten empoderar nuestra disciplina”, señaló el Licenciado en Enfermería Héctor Eduardo Ponce, presidente del evento.
Ejes temáticos y objetivos
El programa abarca una amplia variedad de áreas clave para el desarrollo del sector:
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Liderazgo y desarrollo profesional
Seguridad del paciente y calidad asistencial
Innovación e Inteligencia Artificial
Formación y desarrollo de competencias
Nuevos modelos de atención y cuidados especializados
Bienestar, humanización del cuidado, ética y regulación
Por su parte, la Dra. Leila Cura, máxima autoridad de BRISA Salud & Bienestar, remarcó que la iniciativa busca reflejar el compromiso con la salud regional: "La enfermería es una disciplina dinámica y en constante evolución, en la que la formación continua constituye una responsabilidad ética y profesional".
Impacto y trayectoria
Desde su creación en 2018, el congreso no ha dejado de crecer. El salto a la virtualidad potenció su alcance hasta registrar 24.000 conexiones en su edición previa, consolidándose como un espacio de referencia en Latinoamérica.
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Modalidad: 100% online
Costo: Gratuito (incluye certificación de asistencia)
Inscripción: Disponible en brisaenfermeros.com
Acerca de la organización
BRISA Salud & Bienestar se especializa en la promoción de la salud y la concientización sobre el bienestar. Brinda asistencia al sector hidrocarburífero y lidera iniciativas educativas para la comunidad de enfermería latinoamericana, impulsando espacios como congresos anuales y Brisa+, su plataforma digital de capacitación continua.
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