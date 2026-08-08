"Abrazo gigante, jefe": el conmovedor mensaje del bar de los Messi para despedir a Jorge
El bar Vip cierra sus puertas este sábado por el fallecimiento de Jorge Messi, con un conmovedor mensaje en redes y un gesto de respeto hacia su histórico propietario.
El fallecimiento de Jorge Messi sigue sumando manifestaciones de pesar en la ciudad de Rosario. Uno de los establecimientos más emblemáticos ligados a la familia, el tradicional bar Vip, decidió permanecer con sus puertas cerradas durante la jornada de hoy en señal de luto, al tiempo que dedicó una sentida despedida pública a quien condujo el negocio durante largos años.
A través de una historia difundida en sus plataformas digitales, el comercio optó por un fondo de color negro para plasmar un breve aunque profundo mensaje: "Abrazo gigante, jefe". La publicación, fechada este sábado 8 de agosto de 2026, vino acompañada de otra comunicación en la que se precisaba que el local suspendería sus actividades a lo largo de toda la jornada por el duelo.
"El bar permanecerá cerrado el día de la fecha", señalaron desde el propio establecimiento, determinación que también fue notificada a aquellos clientes que habían gestionado reservas previas. En el texto remitido a los comensales, los responsables expresaron su agradecimiento "de corazón su comprensión y respeto en este momento tan difícil para nosotros".
El bar Vip, situado frente al Monumento a la Bandera, se erige como uno de los proyectos comerciales más antiguos vinculados a los Messi. Tras hacerse pública la noticia del deceso de Jorge Messi, acaecido a los 68 años, la dirección del negocio optó por interrumpir su funcionamiento habitual como una muestra más del respeto y la aflicción que embarga a todos los que formaron parte de su entorno cercano.
Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de este homenaje, y los seguidores del capitán de la selección argentina se sumaron al clima de recogimiento. La emotiva frase, acompañada de un gesto tan simbólico como el cierre del local, refleja la estrecha relación que Jorge Messi mantuvo con el personal y la clientela del bar, convirtiéndolo en un punto de encuentro habitual para los rosarinos y visitantes que buscaban un rincón con historia viva. El legado de su figura permanecerá, sin dudas, en cada rincón de este espacio que supo liderar con dedicación y cariño.
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