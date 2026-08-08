"Abrazo gigante, jefe": el conmovedor mensaje del bar de los Messi para despedir a Jorge

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de este homenaje, y los seguidores del capitán de la selección argentina se sumaron al clima de recogimiento. La emotiva frase, acompañada de un gesto tan simbólico como el cierre del local, refleja la estrecha relación que Jorge Messi mantuvo con el personal y la clientela del bar, convirtiéndolo en un punto de encuentro habitual para los rosarinos y visitantes que buscaban un rincón con historia viva. El legado de su figura permanecerá, sin dudas, en cada rincón de este espacio que supo liderar con dedicación y cariño.