Accidente en el Paseo del Bajo: un herido por un choque entre dos camiones y un micro
Los tres vehículos chocaron esta mañana en la entrada a la Ciudad de Buenos Aires. El herido es un hombre de 42 años que sufrió lesiones en el cráneo.
El tránsito en el Paseo del Bajo quedó interrumpido este martes por la mañana debido a un aparatoso accidente en el que colisionaron dos camiones y un micro de pasajeros sobre la mano sentido sur. El único herido fue un hombre de 42 años que sufrió lesiones en el cráneo.
El accidente se registró temprano en la mañana sobre la mano sentido sur del Paseo del Bajo, a la altura de Rosario Vera Peñaloza y avenida Juan de Garay, que es de por sí una vía ajetreada en la Ciudad de Buenos Aires.
Las autoridades tuvieron que interrumpir el tránsito a la altura de Retiro para que el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) pudiera asistir al único herido, que fue trasladado al Hospital Argerich en un helicóptero sanitario.
Por el momento sólo se sabe que el hombre presentó un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, informaron al sitio Infobae.
Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno
Un hombre de 41 años murió hace un mes en otro acceso a la Ciudad de Buenos Aires, sobre la autopista Perito Moreno, luego de ser atropellado cuando bajó de su camioneta para revisar una falla mecánica. El automovilista responsable escapó del lugar.
El dramático episodio ocurrió a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. La víctima viajaba junto a familiares en una Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler con caballos rumbo a un evento ecuestre en Campo de Mayo.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la camioneta habría sufrido un desperfecto mientras circulaba por la autopista. Ante esa situación, el conductor decidió detenerse sobre la banquina para verificar qué ocurría, acompañado por joven de 19 años que también descendió para ayudarlo.
En ese preciso momento ambos fueron embestidos violentamente por una Ford Ecosport blanca que circulaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre de 41 años murió en el acto.
Minutos después llegaron ambulancias del SAME y efectivos policiales, pero cuando los médicos intentaron asistir a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El joven que lo acompañaba sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero, fuera de peligro.
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