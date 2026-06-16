Accidente en el Paseo del Bajo: un herido por un choque entre dos camiones y un micro

choque de camiones y micro paseo del bajo

Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno

Un hombre de 41 años murió hace un mes en otro acceso a la Ciudad de Buenos Aires, sobre la autopista Perito Moreno, luego de ser atropellado cuando bajó de su camioneta para revisar una falla mecánica. El automovilista responsable escapó del lugar.

El dramático episodio ocurrió a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. La víctima viajaba junto a familiares en una Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler con caballos rumbo a un evento ecuestre en Campo de Mayo.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la camioneta habría sufrido un desperfecto mientras circulaba por la autopista. Ante esa situación, el conductor decidió detenerse sobre la banquina para verificar qué ocurría, acompañado por joven de 19 años que también descendió para ayudarlo.

En ese preciso momento ambos fueron embestidos violentamente por una Ford Ecosport blanca que circulaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre de 41 años murió en el acto.

Minutos después llegaron ambulancias del SAME y efectivos policiales, pero cuando los médicos intentaron asistir a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El joven que lo acompañaba sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero, fuera de peligro.