Morosidad: mantendrán vouchers a la educación privada para familias que arrastren cuotas impagas

El artículo 14 del Reglamento General, aprobado para la convocatoria 2026 mediante la Resolución 205/2026, estaba dedicado específicamente a la “regularidad en el pago de las cuotas escolares”. La disposición establecía que las escuelas debían informar mensualmente, a través de la plataforma del programa, la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.

Además, fijaba consecuencias diferentes de acuerdo con la cantidad de mensualidades pendientes.

En concreto, ante la falta de pago de dos cuotas, el Voucher Educativo debía ser suspendido hasta que la familia regularizara su situación. Una vez saldada la deuda, el reglamento permitía cobrar retroactivamente los períodos durante los cuales la prestación había permanecido suspendida.

La consecuencia era mayor cuando la deuda alcanzaba las tres cuotas escolares. En ese caso, el artículo 14 determinaba directamente la cancelación del Voucher Educativo.

Resolución 505/2026: