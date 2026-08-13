Morosidad: mantendrán vouchers a la educación privada para familias que arrastren cuotas impagas
La morosidad en el pago de cuotas en instituciones de educación privada también se disparó merced de la licuación de salarios que impulsan Milei y caputo.
El endeudamiento récord de las familias con bancos y billeteras virtuales no es el único pasivo que arrastran muchas de ellas. También se registra, merced de la fuerte licuación de salarios que propician las políticas de Javier Milei y Luis Caputo, un aumento en la morosidad del pago, por ejemplo, de las expensas y de las cuotas que pagan por la educación de sus hijos en colegios privados. Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio en las instituciones educativas privadas llegó al 11%, un nivel superior al registrado durante el año pasado, cuando se ubicaba alrededor del 7%. La cifra representa el porcentaje de familias que acumulan demoras en el cumplimiento del pago de los aranceles escolares.
Frente a ello, el gobierno libertario abandonó este jueves por un breve momento su remanido discurso de "acuerdo entre privados en el que el Estado no debe inmiscuirse" y resolvió eliminar una de las condiciones que les permite a las familias acceder a los vouchers educativos para hacer frente al peso de las cuotas de las escuelas privadas.
Así quedó plasmado en la Resolución 505/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell. Allí, el Gobierno dispuso que a lo largo de este año se suspenderán los artículo 14 y 21 inciso e) del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos.
De esta manera suspendió las condiciones que podían hacer perder el voucher educativo a una familia. Durante este año, la falta de pago de dos cuotas escolares no provocará la suspensión del beneficio y acumular tres cuotas impagas tampoco será motivo para cancelarlo.
Esto no implica, sin embargo, una condonación de las deudas que las familias mantengan con los establecimientos educativos.
El artículo 14 del Reglamento General, aprobado para la convocatoria 2026 mediante la Resolución 205/2026, estaba dedicado específicamente a la “regularidad en el pago de las cuotas escolares”. La disposición establecía que las escuelas debían informar mensualmente, a través de la plataforma del programa, la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.
Además, fijaba consecuencias diferentes de acuerdo con la cantidad de mensualidades pendientes.
En concreto, ante la falta de pago de dos cuotas, el Voucher Educativo debía ser suspendido hasta que la familia regularizara su situación. Una vez saldada la deuda, el reglamento permitía cobrar retroactivamente los períodos durante los cuales la prestación había permanecido suspendida.
La consecuencia era mayor cuando la deuda alcanzaba las tres cuotas escolares. En ese caso, el artículo 14 determinaba directamente la cancelación del Voucher Educativo.
Resolución 505/2026:
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