Detuvieron a "Rosamel" y los conductores del noticiero se tentaron de risa en vivo contando la noticia

Detuvieron a Rosamel Fierro en Chile y la historia es viral.

De acuerdo con la investigación coordinada por el comisario Jorge Chavarría, de la BIPE de Temuco, el hecho se originó el 22 de marzo de aquel año, cuando un grupo de encapuchados interceptó a dos trabajadores forestales que se desplazaban en una camioneta. Las víctimas fueron amenazadas con armas largas, obligadas a descender y sometidas a intimidaciones directas bajo amenazas de arma de fuego.