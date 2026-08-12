Detuvieron a "Rosamel" y los conductores del noticiero se tentaron de risa en vivo contando la noticia
Durante la cobertura del operativo policial, los periodistas sufrieron un ataque de risa al mencionar el nombre del imputado, por asociaciones de doble sentido.
Una cobertura periodística de carácter estrictamente policial terminó transformándose en un momento de distensión y blooper televisivo en la TV de Chile, cuando los conductores del espacio informativo, Monserrat Álvarez y Andrés Vial, no pudieron disimular la risa en plena transmisión al relatar los detalles de la captura de un sospechoso.
El motivo de la desopilante situación estuvo centrado en el nombre del detenido, Rosamel Fierro, una combinación fonética que en el habla popular suele prestarse a interpretaciones con una marcada connotación sexual o bromas de doble sentido, imposibilitando que los profesionales mantuvieran la formalidad habitual del segmento de noticias.
Los detalles de la causa judicial que involucra a Rosamel Fierro
Más allá del descontracturado momento televisivo, el caso responde a un procedimiento de relevancia en el sur de Chile. Tras permanecer prófugo durante varios años, Rosamel Fierro Huenuman (36) quedó formalmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de ser imputado por los delitos de robo con intimidación, daños simples y cultivo de drogas.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantía de Carahue, tras concretarse la captura del sospechoso por su presunta participación en un violento asalto perpetrado en marzo de 2021 en un predio forestal de la comuna, un operativo cuya efectividad fue destacada públicamente por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
De acuerdo con la investigación coordinada por el comisario Jorge Chavarría, de la BIPE de Temuco, el hecho se originó el 22 de marzo de aquel año, cuando un grupo de encapuchados interceptó a dos trabajadores forestales que se desplazaban en una camioneta. Las víctimas fueron amenazadas con armas largas, obligadas a descender y sometidas a intimidaciones directas bajo amenazas de arma de fuego.
Desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que la banda operaba en la zona bajo la misma modalidad y que los otros integrantes del grupo delictivo ya habían recibido condenas previas, encontrándose actualmente en libertad bajo medidas cautelares mientras continúa el proceso judicial.
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