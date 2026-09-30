Jujuy: un joven murió aplastado por una carroza durante una fiesta estudiantil

En las últimas horas, también trascendió que el joven cordobés era familiar del conductor de la camioneta que trasladaba la carroza del Bachillerato Provincial N° 16 “Paso de Jama”.

Tras el episodio, personal de Criminalística y efectivos policiales trabajaron sobre avenida Bolivia para reunir los elementos necesarios y reconstruir la secuencia. La investigación buscará determinar qué ocurrió con el sistema de enganche, cómo se produjo el contacto entre ambos vehículos y cuál fue la mecánica que generó las lesiones fatales. Las autoridades judiciales iniciaron las pericias para establecer las causas de esa falla. Por ahora es una reconstrucción preliminar que deberá ser ratificada mediante estudios técnicos.