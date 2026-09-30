Jujuy: un joven murió aplastado por una carroza durante una fiesta estudiantil
El episodio ocurrió durante el traslado de una estructura del Bachillerato Provincial N°16. La víctima descendió de una camioneta para intentar acomodarla después de una falla en el sistema de remolque.
Un trágico accidente ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un joven de 29 años oriundo de Córdoba murió tras ser aplastado por una carroza que era trasladada por avenida Bolivia.
El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre, pasadas las 19:00, sobre la avenida Bolivia, a la altura del acceso al GAM 5, cuando una camioneta remolcaba la estructura alegórica con rumbo al barrio Los Huaicos. Durante el trayecto, la lanza fija que unía ambos vehículos se salió de su eje, lo que provocó que el chasis se desviara de forma abrupta hacia el margen izquierdo de la calzada.
Fue entonces cuando el acompañante del conductor descendió del rodado e intentó corregir manualmente la trayectoria de la estructura. La maniobra resultó fatal: el peso de la carroza se volcó sobre él.
“En el trayecto se salió de eje la lanza fija que los unía. Al salirse de eje, la carroza se dirige hacia la parte izquierda. El acompañante del conductor de la camioneta se bajó e intentó enderezar el chasis y la carroza, con todo su peso, cayó sobre el mismo”, confirmó la oficial principal Emilce Ceballos en declaraciones a Cadena 3.
Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó de inmediato al lugar y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a la intervención, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde su deceso quedó confirmado cerca de las 21:00. La causa de muerte fue un traumatismo cerrado de tórax severo, según informaron las autoridades sanitarias.
En las últimas horas, también trascendió que el joven cordobés era familiar del conductor de la camioneta que trasladaba la carroza del Bachillerato Provincial N° 16 “Paso de Jama”.
Tras el episodio, personal de Criminalística y efectivos policiales trabajaron sobre avenida Bolivia para reunir los elementos necesarios y reconstruir la secuencia. La investigación buscará determinar qué ocurrió con el sistema de enganche, cómo se produjo el contacto entre ambos vehículos y cuál fue la mecánica que generó las lesiones fatales. Las autoridades judiciales iniciaron las pericias para establecer las causas de esa falla. Por ahora es una reconstrucción preliminar que deberá ser ratificada mediante estudios técnicos.
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