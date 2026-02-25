MinutoUno

Accidente fatal en Puente Saavedra: un colectivo de la línea 59 atropelló y mató a un peatón

El terrible hecho tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el carril del metrobus, mano a Capital. Los detalles del fatal episodio.

Accidente fatal en Puente Saavedra: un colectivo de la línea 59 atropelló y mató a un peatón

Un colectivo de la línea 59 atropelló y mató a un hombre que intentaba cruzar en las inmediaciones del centro de transbordo de Puente Saavedra. A pesar de la rápida llegada del SAME, los médicos no pudieron reanimar a la víctima y confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad del impacto.

El chofer del colectivo quedó demorado preventivamente mientras se realizan las pericias accidentológicas para determinar si el hombre cruzó por la senda peatonal o si hubo una imprudencia de alguna de las partes.

En tanto, el área sufrió importantes demoras y cortes parciales durante la tarde, ya que la policía científica trabajó en el lugar para recolectar pruebas y analizar las cámaras de seguridad de la zona.

Cabe señalar que se trata de un punto neurálgico donde el flujo de colectivos y peatones es constante, lo que lamentablemente lo convierte en un escenario de riesgo si hay cualquier distracción.

