Accidente fatal en Entre Ríos destruyó a una familia: una joven se encuentra en estado crítico

La historia de la familia que viajaba a Misiones

Nora había planeado viajar a Misiones, su provincia natal, para visitar a su madre y a sus hermanas. De paso, llevaría de regreso a su hermano menor, David, quien la había acompañado durante unos días de vacaciones en General Roca.

Según contó Guillermo Martínez —hijo de una de las víctimas fatales y hermano de dos de las jóvenes que murieron en el accidente— la familia había salido el domingo desde General Roca con destino a Misiones: “Ellos salieron de vacaciones, iban a visitar a mi familia y a dejar a mi tío, que había venido a pasear a Roca”, explicó.

En diálogo con LM Cipolletti, aseguró que durante el trayecto se mantenían en comunicación permanente con su madre, sus hermanas y su tío: “Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola. El sábado hablé con ellos y después seguían en contacto con mi papá”, agregó.

El joven indicó que, hasta el momento, la familia no recibió información oficial detallada sobre cómo sucedió el accidente. Respecto al estado de su hermana menor, el lunes indicó: “Tenemos entendido que Astrid está estable”.

Por su parte, autoridades de la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) N° 1, donde estudiaban las mellizas, compartieron un mensaje para despedir a las víctimas y pedir por la salud de Astrid: “No existen palabras que alcancen para expresar la tristeza que nos embarga ante la pérdida de una joven llena de vida y de su familia. Como institución que las vio crecer y compartió su día a día, nos unimos en un abrazo fraterno a sus seres queridos”.

“Invitamos a toda la comunidad educativa, a la Red de Familias (RedFa) y a los vecinos de General Roca a unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación”, expresaron