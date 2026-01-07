Liberaron a la mujer que atropelló y mató al hombre que iba a trabajar en Nordelta

En ella, comparte publicaciones sobre los productos que vende. Sin embargo, también sube videos y en uno de ellos se la ve manejando mientras se filma con su celular. Dicho video generó indignación ya que se grabó mientras manejaba, sonriendo y reflexionando a cámara, con el mensaje “respirar, hacer una pausa”.

Las multas de la camioneta involucrada

En la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se observa que la camioneta Jeep Renegade tiene siete multas de tránsito, con un valor total que supera el millón de pesos.

La primera de ellas, con fecha del 26 de noviembre de 2025, es por exceder los límites de velocidad en el partido bonaerense de Tigre. Dicha multa tiene un valor de $128.325. El 28 de diciembre, cuenta con una multa por exceso de velocidad en el partido bonaerense de San Isidro, con un valor de $256.650.

A su vez, cuenta con otras cinco multas con un valor de $256.650, por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos en Dolores, Merlo, San Isidro, Ituzaingó y Tigre.