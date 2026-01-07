Liberaron a la mujer que atropelló y mató al hombre que iba a trabajar en Nordelta
Yesica Loreley Quevedo libre tras pagar una millonaria fianza. La mujer dio positivo en el test de alcoholemia.
La semana pasada, una mujer atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. Tras el trágico hecho, la mujer dio positivo en el test de alcoholemia y fue detenida. Sin embargo, días después recuperó su libertad. En las últimas horas, se conoció la fianza que pagó la involucrada.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, a cargo del juez Walter Saetone, quien le otorgó la excarcelación bajo una caución real de 3 millones de pesos. A pesar de la gravedad del hecho y del pedido de la querella, el magistrado consideró que Quevedo puede esperar el proceso judicial fuera de prisión.
La mujer iba a bordo de su camioneta Jeep Renegade cuando perdió el control, no vio a la víctima que caminaba por el costado del camino y lo atropelló. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona.
En las imágenes se ve al hombre cruzar la calle y caminar por el costado del camino cuando aparece en escena la Jeep blanca. Unos metros antes de chocarlo, la mujer mordió el cordón y finalmente impactó al hombre por la espalda.
Quién es la conductora
Loreley Quevedo vive en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La mujer tiene un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidos como mats. Su cuenta personal de Instagram es privada, mientras que su cuenta de mats de yoga cuenta con más de siete mil seguidores.
En ella, comparte publicaciones sobre los productos que vende. Sin embargo, también sube videos y en uno de ellos se la ve manejando mientras se filma con su celular. Dicho video generó indignación ya que se grabó mientras manejaba, sonriendo y reflexionando a cámara, con el mensaje “respirar, hacer una pausa”.
Las multas de la camioneta involucrada
En la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se observa que la camioneta Jeep Renegade tiene siete multas de tránsito, con un valor total que supera el millón de pesos.
La primera de ellas, con fecha del 26 de noviembre de 2025, es por exceder los límites de velocidad en el partido bonaerense de Tigre. Dicha multa tiene un valor de $128.325. El 28 de diciembre, cuenta con una multa por exceso de velocidad en el partido bonaerense de San Isidro, con un valor de $256.650.
A su vez, cuenta con otras cinco multas con un valor de $256.650, por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos en Dolores, Merlo, San Isidro, Ituzaingó y Tigre.
