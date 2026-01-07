El tren Sarmiento arrolló a un hombre en la estación Liniers: cómo está

Según se informó, al lugar acudió además una ambulancia perteneciente al PAMI, cuyo servicio médico se encargó de trasladar de urgencia al hombre hasta el Hospital Santojanni, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni su edad, así como tampoco dieron mayores detalles respecto a su estado de salud luego de ser rescatado por los bomberos. Testimonios de usuarios en redes sociales indicaron que se habría tratado de un intento de suicidio, aunque esto no fue confirmado por fuentes oficiales.

Desde Trenes Argentinos especificaron que, pasadas las 8, las formaciones del Tren Sarmiento volvían a detenerse en la estación Liniers luego de la colisión, aunque el servicio circulaba con algunas demoras. Poco después, la frecuencia se restableció a sus horarios habituales.

