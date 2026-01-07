Tragedia en Entre Ríos: dos hombres murieron en el río Gualeguay tras salvar a un bebé que había caído al agua
Un vecino logró salvar al pequeño luego de este que cayera junto a su padre. Tras el rescate, ambos adultos fueron arrastrados por la corriente.
Dos hombres murieron ahogados en el río Gualeguay de Entre Ríos tras ser arrastrados por la corriente luego de un dramático episodio. El hecho tuvo lugar en un sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Rosario del Tala, una zona no habilitada para el ingreso al agua debido a su peligrosidad.
La tragedia ocurrió el domingo, cuando una familia pasaba un día de esparcimiento en las costas del río. En esas circunstancias, Pablo Zacarías, un joven de 26 años oriundo de Corrientes, estaba parado cerca de la barranca con su bebé en brazos cuando se resbaló y cayó al agua sin saber nadar.
En medio de la desesperación, un conocido de la víctima, Ricardo Franco, de 41 años y oriundo de Rosario del Tala, se arrojó al río con la intención de rescatarlos. El hombre logró llegar hasta el bebé, sostenerlo y ponerlo a salvo en la orilla, donde lo esperaba el resto de la familia. Sin embargo, volvió a ingresar al agua para auxiliar a Zacarías, pero ambos fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron.
Un testigo del hecho relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. "El muchacho estaba en la barranca con el bebé, se resbaló y cayeron al río. La mujer empezó a gritar que no sabía nadar y ahí el otro hombre se zambulló para rescatarlo. Pudo sacar al bebé, pero se volvió a meter para rescatar al muchacho. No los vimos más", declaró ante la policía.
En el lugar se desplegó un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante casi 48 horas. El procedimiento estuvo encabezado por personal Prefectura Naval Argentina y contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala y de distintas localidades de la zona, además de buzos tácticos de Paraná. En total, se utilizaron ocho embarcaciones para rastrillar el área.
El martes por la mañana, los efectivos encontraron el cuerpo de Ricardo Franco a unos 600 metros del lugar donde ocurrió el accidente. Horas más tarde, cerca de las 19, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Pablo Zacarías en otro sector del río. “La segunda persona fue encontrada sin vida en el paraje conocido como Las Flores", indicaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay.
Por su parte, la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini, confirmó: “Se empleó todo lo que teníamos a mano para rescatarlos. Lamentablemente tenemos que dar la triste noticia que ambos fueron encontrados muertos".
Piccini remarcó que el lugar donde ocurrió la tragedia no está habilitado para el ingreso al río debido a que se trata de “una zona inhóspita, de difícil acceso y con una corriente muy fuerte”, dijo en diálogo con El Once TV.
El homenaje de los bomberos al vecino que salvó al bebé
"Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, y Ricardo Franco, hace casi un año atrás, ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño", escribieron desde el cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala en un homenaje que le rindieron a una de las víctimas.
"Se fue con los brazos abiertos, los mismos que protegieron ese milagro y que ahora lo reciben en la gloria. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quién hoy respira", agregaron a través de una publicación en Facebook.
"Con profundo orgullo y dolor, lo despedimos en su partida, con los brazos abiertos al cielo, es el testimonio de una vida entregada al amor y al valor. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo", cerraron en el conmovedor mensaje.
