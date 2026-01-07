Tragedia en Entre Ríos: dos hombres murieron en el río Gualeguay tras salvar a un bebé que había caído al agua

El martes por la mañana, los efectivos encontraron el cuerpo de Ricardo Franco a unos 600 metros del lugar donde ocurrió el accidente. Horas más tarde, cerca de las 19, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Pablo Zacarías en otro sector del río. “La segunda persona fue encontrada sin vida en el paraje conocido como Las Flores", indicaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay.

ahogados rio gualeguay entre rios

Por su parte, la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini, confirmó: “Se empleó todo lo que teníamos a mano para rescatarlos. Lamentablemente tenemos que dar la triste noticia que ambos fueron encontrados muertos".

Piccini remarcó que el lugar donde ocurrió la tragedia no está habilitado para el ingreso al río debido a que se trata de “una zona inhóspita, de difícil acceso y con una corriente muy fuerte”, dijo en diálogo con El Once TV.

El homenaje de los bomberos al vecino que salvó al bebé

"Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, y Ricardo Franco, hace casi un año atrás, ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño", escribieron desde el cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala en un homenaje que le rindieron a una de las víctimas.

"Se fue con los brazos abiertos, los mismos que protegieron ese milagro y que ahora lo reciben en la gloria. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quién hoy respira", agregaron a través de una publicación en Facebook.

"Con profundo orgullo y dolor, lo despedimos en su partida, con los brazos abiertos al cielo, es el testimonio de una vida entregada al amor y al valor. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo", cerraron en el conmovedor mensaje.

bomberos rosario del tala