Tragedia frente a la casa de Cristina Kirchner: un taxista atropelló y mató a un peatón

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó inmediatamente al lugar y procedió a asistir a los heridos. Uno de los peatones había quedado en estado crítico por lo que los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el hombre falleció pese al esfuerzo del personal de salud.

taxista choque casa cristina

En tanto, el otro peatón y el taxista también recibieron atención médica por lesiones leves, pero se encontraban fuera de peligro. Por su parte, el conductor de la moto, responsable de iniciar la persecución tras escapar del control policial y luego provocar el choque contra el taxi, quedó detenido.

En el lugar de la tragedia se montó un importante operativo para preservar la escena y que los investigadores puedan llevar a cabo las pericias correspondientes.