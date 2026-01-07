Tragedia frente a la casa de Cristina Kirchner: un taxista atropelló y mató a un peatón
La secuencia fatal comenzó luego de que una moto escapara de un control policial y embistiera al taxi. La víctima falleció en el lugar.
Una secuencia de hechos desafortunados culminó en una verdadera tragedia este miércoles por la mañana, justo frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. Allí, un motociclista que circulaba sin patente se fugó de un control policial, chocó contra un taxi y, como consecuencia del impacto, el auto se subió a la vereda y atropelló a dos peatones. Uno de ellos perdió la vida en el acto.
De acuerdo con las primeras informaciones, todo se inició a pocas cuadras cerca de las 11 de la mañana, cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó un motociclista que circulaba sin chapa patente en las inmediaciones de San Telmo. Pese a darle la voz de alto para realizarle un control, el conductor aceleró y se dio a la fuga.
De inmediato se inició una persecución policial se extendió por varias cuadras que culminó de manera trágica en la intersección de las calles Humberto Primo y San José, frente a la vivienda de Fernández de Kirchner.
En esa esquina, el motociclista embistió a un taxi que circulaba por la zona. El fuerte impacto provocó que el taxista perdierael control del auto y terminara subido a la vereda, arrollando a dos peatones.
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó inmediatamente al lugar y procedió a asistir a los heridos. Uno de los peatones había quedado en estado crítico por lo que los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el hombre falleció pese al esfuerzo del personal de salud.
En tanto, el otro peatón y el taxista también recibieron atención médica por lesiones leves, pero se encontraban fuera de peligro. Por su parte, el conductor de la moto, responsable de iniciar la persecución tras escapar del control policial y luego provocar el choque contra el taxi, quedó detenido.
En el lugar de la tragedia se montó un importante operativo para preservar la escena y que los investigadores puedan llevar a cabo las pericias correspondientes.
