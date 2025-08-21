Accidente en microcentro: choque en 9 de Julio y Córdoba dejó cinco heridos

El choque generó un operativo de emergencia inmediato. Personal del SAME llegó al lugar en pocos minutos y asistió a cinco personas, todas con politraumatismos de diversa consideración. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la zona para su atención médica, mientras que efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron cargo de ordenar la escena y preservar la zona del siniestro.