Accidente en microcentro: choque en 9 de Julio y Córdoba dejó cinco heridos
Un fuerte impacto entre dos autos en una de las esquinas más transitadas de la Ciudad obligó a un corte total y derivó en múltiples traslados hospitalarios.
La rutina de la mañana en el corazón del microcentro porteño se vio interrumpida por un violento accidente vial que ocurrió en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida Córdoba, uno de los cruces más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro se produjo cuando un Renault Sandero, que circulaba a gran velocidad, cruzó el semáforo en rojo y embistió a un Fiat Cronos que atravesaba la avenida de manera reglamentaria. El impacto fue tan fuerte que el segundo vehículo terminó subido al cantero central, colisionó contra un poste de alumbrado público y quedó destrozado en su parte frontal.
El choque generó un operativo de emergencia inmediato. Personal del SAME llegó al lugar en pocos minutos y asistió a cinco personas, todas con politraumatismos de diversa consideración. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la zona para su atención médica, mientras que efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron cargo de ordenar la escena y preservar la zona del siniestro.
El tránsito quedó completamente interrumpido sobre la 9 de Julio en dirección norte, lo que produjo un verdadero caos vehicular en la hora pico matutina. Decenas de colectivos y automovilistas debieron desviar sus recorridos, generando embotellamientos que se extendieron hasta varias cuadras del Obelisco.
Los cortes se mantuvieron durante varias horas, ya que fue necesario remover los vehículos, reparar el poste dañado y limpiar la calzada cubierta de restos de vidrio y metal. Testigos del hecho aseguraron que el Sandero venía a una velocidad muy superior a la permitida y que ignoró la luz roja en Córdoba, lo que provocó el brutal impacto.
En tanto, las autoridades trabajan para determinar si el conductor se encontraba bajo algún tipo de influencia que haya afectado su capacidad de manejo. La esquina de 9 de Julio y Córdoba, un punto neurálgico del centro porteño, quedó marcada por una mañana de tensión, heridos y caos.
