Alerta meteorológica genera preocupación este jueves: la ciclogénesis no quiere irse y siguen los problemas

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

Para la jornada de este jueves se espera un buen día en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con buena presencia de sol y marcas térmicas agradables, con una máxima que puede llegar a los 20 grados.

Pero el viernes 22 de agosto cambiará todo, porque volverán las lluvias al AMBA, sobre todo por la tarde, y se producirá una abrupta baja en las temperaturas, con marcas mínimas que se ubicarán entre los 2 y 4 grados.