Alerta meteorológica genera preocupación este jueves: la ciclogénesis no quiere irse y siguen los problemas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas en varias provincias. Cuándo vuelven las lluvias al AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para la jornada de este jueves 21 de agosto de 2025 en varias provincias, que siguen padeciendo los efectos de la ciclogénesis que afectó a gran parte del país en estos días.
En tanto, este jueves se espera una jornada con buena presencia de sol en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las lluvias volverán a la zona del AMBA en la jornada del viernes, con algunos chaparrones fuertes por la tarde.
Las alertas del SMN
Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy son las provincias que están bajo alerta amarilla por vientos fuertes, en algunos casos el Zonda, en la jornada de este jueves 21 de agosto.
El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Cabe destacar que los vientos que afectarán la región del Este de Mendoza, San Luis y Este de La Rioja durante el día viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h, informó el SMN
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
Para la jornada de este jueves se espera un buen día en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con buena presencia de sol y marcas térmicas agradables, con una máxima que puede llegar a los 20 grados.
Pero el viernes 22 de agosto cambiará todo, porque volverán las lluvias al AMBA, sobre todo por la tarde, y se producirá una abrupta baja en las temperaturas, con marcas mínimas que se ubicarán entre los 2 y 4 grados.
