Preocupación por el último parte médico de Bastián: "Traqueotomía programada"
El menor que sufrió graves lesiones en un choque en Pinamar permanece internado en un hospital infantil de Mar del Plata.
Un nuevo parte médico reveló cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un brutal choque en Pinamar, continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría.
El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que "durante la tarde de ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria".
"Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central. Pendiente informe definitivo", agrega el parte médico.
Por último, precisaron que el nene continúa con antibiótico e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.
El historial de intervenciones quirúrgicas del menor
El cuadro clínico requirió un total de cinco operaciones desde el momento del impacto en la playa. Los cirujanos realizaron las primeras dos intervenciones en el hospital municipal de Pinamar debido a lesiones graves detectadas en el hígado. Un vuelo sanitario permitió su traslado a Mar del Plata para una tercera cirugía en la misma zona abdominal.
Los estudios de diagnóstico en el Hiemi revelaron también fracturas en el cráneo. Los especialistas colocaron una válvula para reducir la presión en la zona de la cabeza. Retiraron el dispositivo a los dos días de la colocación inicial.
Poco tiempo después, el equipo médico reinstaló la cánula ante un posible riesgo por sangrado interno. El paciente superó estas etapas críticas y mantiene la estabilidad bajo vigilancia constante. Bastián ocupaba un lugar sobre el regazo de su padre en la parte trasera de un vehículo tipo UTV.
Este martes fue intervenido por los médicos para colocar la válvula que permite medir la presión endocraneana, es decir, la presión dentro del cerebro. Según explicaron, se trata de un proceso necesario en este momento en el que se llevan a cabo pruebas de lo que tolera y lo que no.
Según señaló Matías Morla, abogado del papá del menor, la intervención “fue exitosa”. El letrado señaló que con el correr de los días se harán pericias para determinar el estado de los involucrados en el siniestro.
“El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó.
La situación crítica del menor se dio tras la brutal colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar. Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado al hospital de Mar del Plata.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario