Preocupación por el último parte médico de Bastián: "Traqueotomía programada"

Los estudios de diagnóstico en el Hiemi revelaron también fracturas en el cráneo. Los especialistas colocaron una válvula para reducir la presión en la zona de la cabeza. Retiraron el dispositivo a los dos días de la colocación inicial.

bastian choque la frontera pinamar



Poco tiempo después, el equipo médico reinstaló la cánula ante un posible riesgo por sangrado interno. El paciente superó estas etapas críticas y mantiene la estabilidad bajo vigilancia constante. Bastián ocupaba un lugar sobre el regazo de su padre en la parte trasera de un vehículo tipo UTV.

Este martes fue intervenido por los médicos para colocar la válvula que permite medir la presión endocraneana, es decir, la presión dentro del cerebro. Según explicaron, se trata de un proceso necesario en este momento en el que se llevan a cabo pruebas de lo que tolera y lo que no.

Según señaló Matías Morla, abogado del papá del menor, la intervención “fue exitosa”. El letrado señaló que con el correr de los días se harán pericias para determinar el estado de los involucrados en el siniestro.

“El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó.

La situación crítica del menor se dio tras la brutal colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar. Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado al hospital de Mar del Plata.