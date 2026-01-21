Abel Pintos y Roze cantarán gratis en Pinamar: cuándo será el recital

Cómo comprar entradas

Los tickets para la edición 2026 figuran disponibles en el sistema Auroentrada. Los usuarios deben registrarse con un correo electrónico para realizar la operación. El valor de los boletos varía según la ubicación en la plaza y la fecha seleccionada.

Para la noche específica de Abel Pintos, el precio de referencia inicia en $35.200, monto al cual se adiciona el costo por servicio de la plataforma. Los valores generales del festival oscilan entre los $26.000 y los $115.000. La organización ofrece una preventa con opciones de financiación en cuotas.

La venta presencial funciona en dos puntos físicos de la ciudad. Las boleterías de la Plaza Próspero Molina atienden sobre las calles Obispo Bustos y San Martín. La Oficina de Turismo de Cosquín también expende localidades. Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo y sin ocupar butaca con la presentación del DNI, mientras que las personas con discapacidad disponen de lugares reservados en el Sector D.

¿Cómo ver el Festival Nacional de Folklore?

La organización garantiza la difusión del evento a través de múltiples plataformas. El canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, bajo el nombre "Aquí Cosquín", emitirá las nueve lunas vía streaming.