Importante control de tránsito en Pinamar: alcoholemias positivas, autos sin patente y más de 200 infracciones
Los operativos se llevaron a cabo en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad balearia. Se controlaron casi 14 mil vehículos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante una serie de operativos de control y fiscalización de tránsito en Pinamar, con especial presencia en la zona de La Frontera y en los principales accesos a la ciudad balearia. Se detectaron alcoholemias altamente positivas, falta de documentación y vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.
Según informó la ANSV, hasta el momento se controlaron un total de 13.800 vehículos y se labraron 207 infracciones a conductores que incumplían con las normas vigentes de tránsito.
Del total de infracciones registradas, 79 correspondieron a alcoholemias positivas. En algunos casos, los niveles de alcohol en sangre fueron elevados, con mediciones que alcanzaron los 1,93 y 1,91 gramos por litro, valores muy por encima de la normativa en la provincia de Buenos Aires, donde rige el alcohol cero.
Además, se detectaron 40 infracciones por no contar con la documentación obligatoria para circular, como licencia de conducir, cédula del vehículo o seguro.
Otro de los puntos que llamó la atención durante los operativos en Pinamar fue la presencia de 13 vehículos que circulaban sin patentes o con chapas adulteradas, lo que dificulta la identificación del rodado.
Los controles de tránsito se realizaron de manera conjunta entre personal de la ANSV en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar. Durante cada operativo se fiscalizan todo tipo de vehículos y se incluye la verificación de la documentación correspondiente , condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores.
Las acciones se enmarcan en un plan preventivo, orientado a sancionar las conductas de manejo temerario y a reforzar la seguridad vial para así reducir los riesgos hacia la población y los turistas.
En un contexto de alto movimiento turístico marcado por la temporada alta de las vacaciones de verano, conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato y las consecuencias pueden ser graves.
En las últimas semanas se registraron graves accidentes en Pinamar, incluyendo el caso del choque de un UTV con una camioneta en la zona conocida como La Frontera, que dejó a un nene de ocho años internado en terapia intensiva. Apenas unas horas después de ese incidente, se registró otro en el mismo lugar donde al menos una persona resultó herida.
A partir de una serie de accidentes que se repitieron durante esta temporada, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, firmó un decreto que establece un fuerte endurecimiento de las sanciones y controles para vehículos UTV, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera.
