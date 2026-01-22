Importante control de tránsito en Pinamar: alcoholemias positivas, autos sin patente y más de 200 infracciones

control transito Pinamar ANSV Fuertes controles de tránsito en Pinamar durante la temporada de verano

Los controles de tránsito se realizaron de manera conjunta entre personal de la ANSV en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar. Durante cada operativo se fiscalizan todo tipo de vehículos y se incluye la verificación de la documentación correspondiente , condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores.

Las acciones se enmarcan en un plan preventivo, orientado a sancionar las conductas de manejo temerario y a reforzar la seguridad vial para así reducir los riesgos hacia la población y los turistas.

control transito Pinamar ANSV Los controles de tránsito se intensificaron en La Frontera y los accesos a Pinamar

En un contexto de alto movimiento turístico marcado por la temporada alta de las vacaciones de verano, conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato y las consecuencias pueden ser graves.

En las últimas semanas se registraron graves accidentes en Pinamar, incluyendo el caso del choque de un UTV con una camioneta en la zona conocida como La Frontera, que dejó a un nene de ocho años internado en terapia intensiva. Apenas unas horas después de ese incidente, se registró otro en el mismo lugar donde al menos una persona resultó herida.

A partir de una serie de accidentes que se repitieron durante esta temporada, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, firmó un decreto que establece un fuerte endurecimiento de las sanciones y controles para vehículos UTV, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera.