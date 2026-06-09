Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Alarcón en Córdoba

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ya incorporó de manera formal el perfil de Luciana Aylen en su plataforma oficial de búsqueda, instando a los medios de comunicación, terminales de transporte y fuerzas desplegadas en todo el territorio a difundir su imagen de forma masiva.

El operativo se concentra en la zona donde la adolescente fue vista por última vez, pero también se extendió a localidades cercanas. Participan efectivos de la Policía de Córdoba, unidades especiales, el DUAR, bomberos voluntarios y la Federación de Bomberos, además de perros rastreadores que trabajan en el terreno.

“Desde ayer no paramos de buscarla, estuvimos toda la noche trabajando”, afirmó el funcionario, quien además explicó que las condiciones climáticas dificultaron el uso de helicópteros y drones durante las primeras horas.

En paralelo, se activó el protocolo de búsqueda del CIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), con la difusión de la imagen de la adolescente y sus datos, y se habilitaron las líneas 134 y 911 para recibir información. “Lo que pedimos son datos certeros para poder dar con Luciana”, remarcó Quinteros.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo estricto secreto de sumario los detalles específicos de las últimas horas en las que fue vista la menor, con el fin de no entorpecer los rastrillajes ni los cruces de información tecnológica que ejecutan las divisiones especializadas en trata y búsqueda de personas.

Cómo fue la última vez que vieron a Luciana

Luciana fue vista por última vez alrededor de las 12 cuando salió del colegio Presbítero José Bonoris, al que asiste habitualmente.

De acuerdo con los testimonios recolectados hasta el momento, una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella. Según relató, la adolescente se quedó esperando el colectivo después de la salida de clases y desde entonces no volvió a ser vista.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la joven es descrita por su entorno como una persona solidaria y sin antecedentes de situaciones conflictivas. Además, indicaron que vive en una familia de padres separados y tiene hermanas.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió después de que abandonó el colegio.