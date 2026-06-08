Desesperada búsqueda en Córdoba: desapareció una menor de 15 años
La Justicia de Córdoba activó un fuerte operativo para dar con el paradero de Luciana, una adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya.
La Fiscalía de Instrucción de Jesús María solicitó la colaboración ciudadana en Córdoba para encontrar a Luciana Aylen Barrios Alarcón. La adolescente de 15 años de edad fue vista por última vez el domingo al mediodía en la localidad de Colonia Caroya y desde entonces sus familiares no tienen novedades.
El operativo en Colonia Caroya y cómo aportar información
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Tras la denuncia por averiguación de paradero, la fiscalía puso en marcha las actuaciones correspondientes. Según la información oficial difundida por los investigadores para facilitar su localización, la joven presenta las siguientes características:
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Contextura: es delgada y mide aproximadamente 1,60 metro de estatura.
Rasgos físicos: tiene tez trigueña y cabello negro.
Vestimenta: al momento de ausentarse de su domicilio llevaba puesto un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas de colores blanco y verde.
Las autoridades indicaron que cualquier dato aportado por la comunidad podría resultar clave para reconstruir los movimientos de la adolescente. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse directamente a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados a través de la línea de emergencias 911, en dependencias policiales de la ciudad o en cualquier sede judicial de la provincia.
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