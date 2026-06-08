Desesperada búsqueda en Córdoba: desapareció una menor de 15 años

Contextura: es delgada y mide aproximadamente 1,60 metro de estatura.

Rasgos físicos: tiene tez trigueña y cabello negro.

Vestimenta: al momento de ausentarse de su domicilio llevaba puesto un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas de colores blanco y verde.

Las autoridades indicaron que cualquier dato aportado por la comunidad podría resultar clave para reconstruir los movimientos de la adolescente. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse directamente a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados a través de la línea de emergencias 911, en dependencias policiales de la ciudad o en cualquier sede judicial de la provincia.