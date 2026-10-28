Actualización en la VTV: confirman el nuevo cuadro tarifario tras el incremento autorizado

Cuánto sale la VTV en Provincia con el aumento de octubre

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores de referencia para las principales categorías quedaron así:

vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105

$114.105 vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264

$205.264 motos: $45.614

El valor anterior de la tarifa básica estaba vigente desde el 16 de enero de 2026, cuando pasó a $97.057. Con el aumento de octubre, el costo para los autos de hasta 2.500 kilos quedó por encima de los $114.000.

El mecanismo tarifario está vinculado con los salarios del sector. Según la información difundida junto con la actualización, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo.

Para el período tomado como referencia, ese sueldo se fijó en $1.630.085,67, base que se toma como referencia para establecer el nuevo importe.

La inspección debe realizarse en una planta habilitada por la Provincia. Antes de presentarse, conviene consultar el precio vigente para la categoría del vehículo y comprobar que el turno corresponda a una instalación autorizada. El portal oficial de la VTV bonaerense permite iniciar la gestión del turno y consultar la información del servicio en vtv.gba.gob.ar.