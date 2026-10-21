Modificaciones en la VTV: con aumento confirmado, detallan el costo de la revisión en octubre 2026

La tarifa básica para autos de hasta 2.500 kilos pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, una diferencia de $ 17.048,34.

Por qué aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires

La actualización estaba prevista para julio de 2026, pero su aplicación se postergó durante 90 días mediante un acuerdo entre la Dirección Provincial de VTV y las empresas concesionarias.

Una vez cumplido ese plazo, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que el nuevo valor comenzará a regir el 15 de octubre.

El mecanismo de actualización contempla una tarifa básica vinculada con el salario de referencia establecido para el sector, de acuerdo con el esquema de concesiones del servicio.