Modificaciones en la VTV: con aumento confirmado, detallan el costo de la revisión en octubre 2026
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Cuáles son los nuevos montos autorizados para el control vehicular
El nuevo cuadro tarifario contempla diferentes importes según el tipo de vehículo. Los valores informados tras la actualización son:
- Vehículos particulares de hasta 2.500 kilos: $ 114.105,99.
- Vehículos de más de 2.500 kilos: $ 205.390,78.
- Motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos: $ 45.642,40.
- Motos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $ 68.463,59.
- Motos de más de 600 centímetros cúbicos: $ 91.284,79.
- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $ 68.463,59.
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $ 102.695,39.
Los importes corresponden al cuadro tarifario difundido tras la entrada en vigencia de la actualización provincial.
La tarifa básica para autos de hasta 2.500 kilos pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, una diferencia de $ 17.048,34.
Por qué aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires
La actualización estaba prevista para julio de 2026, pero su aplicación se postergó durante 90 días mediante un acuerdo entre la Dirección Provincial de VTV y las empresas concesionarias.
Una vez cumplido ese plazo, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que el nuevo valor comenzará a regir el 15 de octubre.
El mecanismo de actualización contempla una tarifa básica vinculada con el salario de referencia establecido para el sector, de acuerdo con el esquema de concesiones del servicio.
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