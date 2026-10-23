Actualización tarifaria: confirman el nuevo aumento de la VTV aunque se mantiene por debajo de la inflación

De cuánto es el ajuste aplicado en los costos de revisión

En términos nominales, se trata de un aumento del 17,56 por ciento con respecto a los precios que estuvieron vigentes desde enero y hasta ayer. En ese periodo la inflación acumulada fue superior al 23 por ciento por lo que, en términos reales, la tarifa tuvo una caída aproximada del 4,9%.