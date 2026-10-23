Actualización tarifaria: confirman el nuevo aumento de la VTV aunque se mantiene por debajo de la inflación
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
De cuánto es el ajuste aplicado en los costos de revisión
En términos nominales, se trata de un aumento del 17,56 por ciento con respecto a los precios que estuvieron vigentes desde enero y hasta ayer. En ese periodo la inflación acumulada fue superior al 23 por ciento por lo que, en términos reales, la tarifa tuvo una caída aproximada del 4,9%.
Para la actualización las autoridades tomaron como referencia el acuerdo paritario firmado por el SMATA y la CAVEA para el periodo abril-junio. Sin embargo, ya hay uno nuevo para el trimestre julio-agosto-septiembre que si se aplica llevaría a la tarifa básica de la VTV por encima de los 120 mil pesos.
Cómo se reestructuran los valores para los vehículos particulares
- Vehículos de hasta 2500 kilos: $114.105,99.
- Vehículos de más de 2500 kilos: $205.390,78.
- Motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos: $45.642,40.
- Motos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $68.463,59.
- Motos de más de 600 centímetros cúbicos: $91.284,79.
- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kilos: $68.463,59.
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $102.695,39.
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