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Actualización tarifaria: confirman el nuevo aumento de la VTV aunque se mantiene por debajo de la inflación

Sociedad

La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.

Confirman el nuevo aumento de la VTV aunque se mantiene por debajo de la inflación.

Confirman el nuevo aumento de la VTV aunque se mantiene por debajo de la inflación.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.

Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.

Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.

De cuánto es el ajuste aplicado en los costos de revisión

En términos nominales, se trata de un aumento del 17,56 por ciento con respecto a los precios que estuvieron vigentes desde enero y hasta ayer. En ese periodo la inflación acumulada fue superior al 23 por ciento por lo que, en términos reales, la tarifa tuvo una caída aproximada del 4,9%.

Para la actualización las autoridades tomaron como referencia el acuerdo paritario firmado por el SMATA y la CAVEA para el periodo abril-junio. Sin embargo, ya hay uno nuevo para el trimestre julio-agosto-septiembre que si se aplica llevaría a la tarifa básica de la VTV por encima de los 120 mil pesos.

Cómo se reestructuran los valores para los vehículos particulares

  • Vehículos de hasta 2500 kilos: $114.105,99.
  • Vehículos de más de 2500 kilos: $205.390,78.
  • Motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos: $45.642,40.
  • Motos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $68.463,59.
  • Motos de más de 600 centímetros cúbicos: $91.284,79.
  • Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kilos: $68.463,59.
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $102.695,39.

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