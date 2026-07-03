Actualizaron la foto de Guadalupe Lucero y aumentaron la recompensa: sigue siendo buscada

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, al 911, con la Justicia o con la dependencia policial más cercana.

Toda información puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda.

"No se olviden de Guadalupe"

"No se olviden de Guadalupe. Ayuden, sigan compartiendo su carita por favor", fue el mensaje que escribió en 2022 Eric Lucero, el papá de la nena, cuando se acababan de cumplir 13 meses desde su desaparición.

Tanto él como Yamila Cialone fueron interrogados por la Justicia de San Luis en el proceso de búsqueda de su hija, y en los últimos años reclamaron que las autoridades no mantenían el caso activo.

Formalmente, hoy en día los operativos en los que participan efectivos de la Policía de San Luis constan en distribuir el "flyer" con la cara actualizada de Guadalupe Lucero.

El material fue colocado en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.

También serán colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y espacios de gran circulación de personas, una acción que le valió al Gobierno de San Luis la certeza de que "reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe".