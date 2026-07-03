Actualizaron la foto de Guadalupe Lucero y aumentaron la recompensa: sigue siendo buscada
La recompensa para quien aporte datos para encontrarla ya es de $40 millones. La vieron por última vez hace cinco años, en el Barrio 544 viviendas de San Luis.
El Gobierno de San Luis publicó esta semana un set de imágenes de Guadalupe Lucero que fueron actualizadas de manera digital para hacer "crecer" la cara de la nena y así mantener activa su búsqueda después de cinco años.
Guadalupe Lucero tenía apenas cinco años el 14 de junio de 2021, cuando fue vista por última en la vereda de la casa de su familia materna en el Barrio 544 Viviendas, en la ciudad de San Luis.
A partir de su desaparición sus padres, Yamila Cialone y Eric Lucero, radicaron una denuncia que con el paso de los días activó un protocolo a nivel nacional que incluyó desde rastrillajes y una búsqueda con perros hasta pedidos de cooperación internacional por un posible caso de trata de personas.
Pero al día de hoy sigue sin haber datos concretos sobre el paradero y estado de la nena, que tiene 10 años.
Por ese motivo el gobierno de San Luis unió esfuerzos con el ministerio de Seguridad de la Nación para elevar a $40 millones la recompensa para quien pueda aportar datos concretos, útiles y certeros para localizarla.
Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, al 911, con la Justicia o con la dependencia policial más cercana.
Toda información puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda.
"No se olviden de Guadalupe"
"No se olviden de Guadalupe. Ayuden, sigan compartiendo su carita por favor", fue el mensaje que escribió en 2022 Eric Lucero, el papá de la nena, cuando se acababan de cumplir 13 meses desde su desaparición.
Tanto él como Yamila Cialone fueron interrogados por la Justicia de San Luis en el proceso de búsqueda de su hija, y en los últimos años reclamaron que las autoridades no mantenían el caso activo.
Formalmente, hoy en día los operativos en los que participan efectivos de la Policía de San Luis constan en distribuir el "flyer" con la cara actualizada de Guadalupe Lucero.
El material fue colocado en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.
También serán colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y espacios de gran circulación de personas, una acción que le valió al Gobierno de San Luis la certeza de que "reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe".
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