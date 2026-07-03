Robo exprés en Córdoba: se llevaron doce celulares en 22 segundos

El robo se desarrolló en tiempo récord. Tal como quedó registrado en las cámaras, solo tardaron 22 segundos en ingresar y llevarse toda la mercadería.

“Fue muy duro, desolador. Nos queda una vulnerabilidad muy grande después de lo que pasó. Nos sentimos frágiles”, contó Matías, uno de los dueños, en diálogo con A24, y agregó: “Para nosotros esto es un golpazo tremendo porque somos una micro pyme que la labura todos los días”.

Robo récord: la Policía de Córdoba realizó cuatro allanamientos en simultáneo

La Policía de Córdoba realizó cuatro allanamientos en simultáneo en Bell Ville

Tras la denuncia, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales y de la Departamental Unión de la provincia de Córdoba avanzó con distintas medidas, entre las principales, el análisis de las cámaras de seguridad del lugar y de la zona en la que ocurrió el robo.

Con las pruebas obtenidas, la fiscal Isabel Reyna, a cargo de la investigación, ordenó una serie de allanamientos. Según detallaron fuentes policiales de Córdoba, los procedimientos se realizaron en simultáneo en cuatro domicilios de Bell Ville.

Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, se identificó a los moradores de las viviendas y se secuestraron prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares, elementos estos de interés para el avance de la causa.

Las actuaciones continúan bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.