Ola de frío polar y "bosque de hielo": impactante video de un camino congelado en Buenos Aires
Un impresionante video rural en el interior bonaerense se volvió viral tras registrar una mínima de 8 grados bajo cero, en medio de una ola de frío extremo.
La histórica ola de frío polar que atraviesa la provincia de Buenos Aires sigue dejando postales impactantes que parecen salidas de latitudes sureñas. En las últimas horas, se volvió masivamente viral un video registrado en un camino rural de la localidad de Tres Lomas, en las cercanías de Trenque Lauquen, que dejó en evidencia la brutal rigurosidad del clima.
El encargado de visibilizar y contextualizar el fenómeno fue el estudiante de meteorología y creador de contenido especializado, Juani Ayoroa, quien suele compartir reportes en sus redes sociales.
"Todo congelado en Tres Lomas, cerca de Trenque Lauquen. Allí la mínima se acercó a los -8°C. Paisaje blanco", describió el joven referente del clima al publicar el impactante documento fílmico.
Frío extremo: un bosque de hielo a la vera de la ruta en Buenos Aira
En las imágenes, que fueron tomadas en movimiento desde el interior de un vehículo que circulaba por la zona rural, se puede apreciar un escenario sobrecogedor. Todo el lateral del camino vecinal, incluyendo los pastizales bajos, las malezas y las copas de los árboles, quedó completamente teñido de un blanco denso y brillante.
Este fenómeno, conocido como helada negra o cinzallada debido a la congelación directa de la humedad ambiental sobre la vegetación, transformó la llanura pampeana en una estampa típicamente alpina.
La marca térmica de 8 grados bajo cero reportada en la zona de Tres Lomas se posiciona como uno de los registros más bajos y extremos de todo el territorio bonaerense en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que las condiciones de congelamiento persistirán durante las primeras horas del fin de semana, por lo que se solicita extrema precaución a los transportistas y vecinos que deban transitar por las rutas del oeste provincial ante la probable presencia de hielo sobre las calzadas.
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