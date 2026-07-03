Ola de frío polar y "bosque de hielo": impactante video de un camino congelado en Buenos Aires

La marca térmica de 8 grados bajo cero reportada en la zona de Tres Lomas se posiciona como uno de los registros más bajos y extremos de todo el territorio bonaerense en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que las condiciones de congelamiento persistirán durante las primeras horas del fin de semana, por lo que se solicita extrema precaución a los transportistas y vecinos que deban transitar por las rutas del oeste provincial ante la probable presencia de hielo sobre las calzadas.