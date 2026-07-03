Un mendocino fue detenido en La Pampa tras quedarse con una mochila olvidada que tenía casi $90.000.000

Las imágenes identificaron un Ford Focus que circulaba por el lugar en el momento en que la mochila permanecía abandonada.

Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo, que se dirigió primero hacia General Pico y luego hacia Eduardo Castex. El miércoles, cerca de las 10:30, personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico interceptó al automóvil y detuvo a su conductor, un mendocino de 45 años que trabaja como viajante y vende artículos para el hogar.

Durante la requisa ordenada por el juez Ralli, los efectivos encontraron en el interior del vehículo 83.910.000 pesos en efectivo, que fueron secuestrados.

El mendocino quedó a disposición de la Fiscalía de delitos contra la propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa.