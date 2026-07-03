Un mendocino fue detenido en La Pampa tras quedarse con una mochila olvidada que tenía casi $90.000.000
El hecho ocurrió en la ruta provincial 4, a unos 5 kilómetros de la localidad de Trenel. El dinero pertenece a un productor agropecuario.
Un mendocino quedó detenido tras encontrar y llevarse una mochila con $90 millones en efectivo que había sido olvidada en la banquina de la ruta provincial 4 de La Pampa. El dinero era de un productor rural de 52 años, quien se lo olvidó tras sufrir un problema mecánico cerca de la localidad pampeana de Trenel este martes por la mañana.
Según el medio local La Arena, el dueño de la mochila había tenido que frenar en la banquina de la ruta a pocos kilómetros de Trenel por un desperfecto técnico —habría reventado un neumático— y llamó a su hijo para que lo fuera a buscar mientras esperaba a un mecánico.
En ese momento, olvidó junto al camino una mochila que contenía la importante suma de dinero en efectivo. Al regresar alrededor de las 13:30, la mochila ya no estaba.
El productor presentó una denuncia ante las autoridades policiales y se inició una investigación para intentar encontrar el dinero. El caso quedó bajo la conducción de la Fiscalía General y del fiscal adjunto Matías Juan.
La Brigada de Investigaciones de General Pico y la comisaría de Trenel analizaron las cámaras de seguridad de la zona y detectaron que un auto Ford Focus hizo una maniobra extraña y se detuvo exactamente en el punto donde estaba el dinero.
Las imágenes identificaron un Ford Focus que circulaba por el lugar en el momento en que la mochila permanecía abandonada.
Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo, que se dirigió primero hacia General Pico y luego hacia Eduardo Castex. El miércoles, cerca de las 10:30, personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico interceptó al automóvil y detuvo a su conductor, un mendocino de 45 años que trabaja como viajante y vende artículos para el hogar.
Durante la requisa ordenada por el juez Ralli, los efectivos encontraron en el interior del vehículo 83.910.000 pesos en efectivo, que fueron secuestrados.
El mendocino quedó a disposición de la Fiscalía de delitos contra la propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa.
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