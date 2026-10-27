Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 27 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada con buenas condiciones del clima y a la espera de un ascenso de las temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 27 de octubre una jornada con buen clima en general, con cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y temperaturas agradables, similar a lo que fue el inicio de la semana.
Tras el marcado descenso térmico de las últimas horas, la temperatura comenzará una paulatina recuperación, previéndose una mínima de 11 °C y una máxima que alcanzará los 20 °C, con vientos moderados provenientes del sector este.
A lo largo de los próximos días, la región metropolitana transitará un paulatino ascenso de las marcas máximas, aunque con pasajes de inestabilidad y presencia de lluvias hacia mediados de semana.
Clima: el pronóstico extendido para la Ciudad y el Gran Buenos Aires
La evolución de las condiciones meteorológicas para los próximos días se presentará de la siguiente manera:
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Miércoles 28 de octubre: La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la mañana y retornando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán en ascenso, oscilando entre los 11 °C de mínima y los 23 °C de máxima.
Jueves 29 de octubre (día inestable): Retornará el mal tiempo a la región. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando de forma gradual hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. El mercurio se moverá entre los 13 °C y los 22 °C.
Viernes 30 de octubre: Se espera un inicio de jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, para luego dar paso a condiciones de parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las marcas térmicas continuarán en ascenso, con una mínima de 14 °C y una máxima confortable de 24 °C.
Sábado 31 de octubre: El fin de semana arrancará con buenas condiciones meteorológicas y ambiente agradable. Se pronostica cielo parcialmente nublado, con una mínima de 14 °C y una máxima que rozará los 25 °C, consolidando la tendencia primaveral en todo el AMBA.
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