Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 27 de octubre

Miércoles 28 de octubre: La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la mañana y retornando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán en ascenso, oscilando entre los 11 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

Jueves 29 de octubre (día inestable): Retornará el mal tiempo a la región. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando de forma gradual hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. El mercurio se moverá entre los 13 °C y los 22 °C.

Viernes 30 de octubre: Se espera un inicio de jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, para luego dar paso a condiciones de parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las marcas térmicas continuarán en ascenso, con una mínima de 14 °C y una máxima confortable de 24 °C.