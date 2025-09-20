¿Adiós a los celulares? La Legislatura bonaerense aprobó un importante cambio en las escuelas para 2026

Quienes defendieron la medida en la Legislatura argumentaron que los datos respaldan la necesidad de esta intervención. Según cifras recientes, el 54% de los estudiantes bonaerenses reconoce que se distrae en clase por el uso del celular, mientras que los resultados de las pruebas Aprender 2024 revelaron que más de la mitad de los chicos está por debajo del nivel básico en Matemática. Los legisladores insistieron en que la norma no solo apunta a reducir las distracciones, sino a mejorar los aprendizajes y promover un entorno escolar más centrado en la educación y menos en la tecnología.