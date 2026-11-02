Papa León XIV en Argentina: habrá mayor frecuencia de trenes, colectivos y subtes

La agenda continuará en el Palacio Libertador, donde está previsto un encuentro con gobernadores, legisladores, integrantes del Poder Judicial y representantes diplomáticos. Se tratará de una de las primeras instancias institucionales de una visita que tendrá varias actividades multitudinarias.

Uno de los momentos centrales en la Ciudad de Buenos Aires será el recorrido del Papamóvil por la avenida del Libertador. El trayecto abarcará unas 20 cuadras hasta el escenario ubicado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se concentrará una importante cantidad de personas.

La organización dividirá al público en sectores delimitados por vallas, con una capacidad estimada de entre 500 y 1.000 asistentes por espacio. Los lugares más cercanos al altar tendrán una distribución especial: estarán destinados a personas con discapacidad y a autoridades religiosas y políticas.

La visita del papa León XIV en Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en el predio de Fadea. Antes de la ceremonia, aproximadamente a las 9:30, recorrerá el lugar en el Papamóvil para saludar a los fieles. Quienes quieran participar podrán acercarse desde la noche anterior, ya que está prevista una vigilia.

Una vez finalizada la misa, el Pontífice se trasladará al Arzobispado y realizará otro recorrido de unos tres kilómetros por la ciudad. La jornada continuará por la tarde en la Catedral, donde mantendrá un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosos.

Esa misma noche regresará a Buenos Aires para encabezar una convocatoria destinada a los jóvenes en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Como ocurrirá en otras actividades, antes del encuentro recorrerá el predio a bordo del Papamóvil.

La visita del papa León XIV a Luján

El miércoles, luego de una visita al barrio porteño de Devoto, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa a las 10. Allí también habrá un recorrido previo en el vehículo papal: serán aproximadamente 2,9 kilómetros desde el sector de la ruta 7 hasta las inmediaciones de la Basílica.

A lo largo de ese trayecto se instalarán pantallas gigantes, equipos de sonido, puestos para entregar agua y baños químicos. La intención es facilitar la participación de quienes no puedan ubicarse cerca del lugar donde se realizará la ceremonia.

Pizarro advirtió en diálogo con Radio Rivadavia que los estacionamientos habilitados en Luján estarán ubicados a unos cinco o seis kilómetros del centro, por lo que buena parte de los asistentes deberá completar el camino a pie.

La organización dispondrá de colectivos especiales para trasladar a personas mayores y a quienes tengan dificultades para movilizarse. De todos modos, el obispo aclaró que no será posible ofrecer ese servicio a la totalidad de los presentes.