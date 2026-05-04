UBA advierte por la paralización de sus hospitales por el incumplimiento del Financiamiento Universitario
La institución denunció que el Gobierno no transfiere los fondos correspondientes y sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un crítico comunicado este lunes en el que advierte sobre el riesgo inminente de paralización de sus hospitales universitarios. La institución denunció que el Poder Ejecutivo no ha transferido los fondos correspondientes al funcionamiento operativo en lo que va del año, incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario.
La crisis presupuestaria afecta a una red de seis instituciones que brindan atención a más de 700.000 personas anualmente: el Hospital de Clínicas, los institutos Roffo, Lanari y Vaccarezza, y los hospitales Odontológico y de Veterinaria.
Según la UBA, el Estado adeuda $20.000 millones de los primeros cuatro meses del Presupuesto 2026.Ante la gravedad de la situación, los directores de los centros de salud brindarán detalles este martes a las 8:30 hs frente al Hospital de Clínicas.
Intimación del Ministerio de Capital Humano y respuesta de la UBA
En medio del conflicto, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a presentar planes de contingencia para asegurar el dictado de clases pese a los paros docentes, sugiriendo el uso de herramientas virtuales y reprogramaciones para no afectar la regularidad de los alumnos.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió con dureza a este requerimiento. Sostuvo que el Gobierno nacional carece de un plan educativo y lleva adelante una "política educativa ilegal" al ignorar la ley sancionada y ratificada por la Justicia.
A su vez, Yacobitti señaló que la falta de financiamiento pone en jaque derechos constitucionales fundamentales y que el reconocimiento del Ministerio sobre la falta de garantías educativas expone una realidad compleja.
Este escenario de tensión creciente se produce en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. La movilización, impulsada por gremios y autoridades académicas, tendrá como eje central la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
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