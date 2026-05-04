UBA advierte por la paralización de sus hospitales por el incumplimiento del Financiamiento Universitario

Intimación del Ministerio de Capital Humano y respuesta de la UBA

En medio del conflicto, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a presentar planes de contingencia para asegurar el dictado de clases pese a los paros docentes, sugiriendo el uso de herramientas virtuales y reprogramaciones para no afectar la regularidad de los alumnos.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió con dureza a este requerimiento. Sostuvo que el Gobierno nacional carece de un plan educativo y lleva adelante una "política educativa ilegal" al ignorar la ley sancionada y ratificada por la Justicia.

A su vez, Yacobitti señaló que la falta de financiamiento pone en jaque derechos constitucionales fundamentales y que el reconocimiento del Ministerio sobre la falta de garantías educativas expone una realidad compleja.

Este escenario de tensión creciente se produce en la antesala de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. La movilización, impulsada por gremios y autoridades académicas, tendrá como eje central la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.