Advierten sobre un nuevo tipo de estafa a través de avisos de empresas de servicios públicos

El número de Whatsapp ofrecido para ingresar las palabras clave como "PLANCORTADOS" es el que Metrogas tiene en su propia web, pero eso puede ser parte del engaño, una forma de legitimar el mensaje.

Lo que también se proporciona es un código QR para la "acreditación rápida" del pago, que es la manera de tener acceso a datos bancarios o de billeteras virtuales, según Garbarz.

Durante abril empezaron a llegar a los departamentos y hogares de la Ciudad de Buenos Aires sendos mensajes impresos con membrete de la AGIP en los que constan que el ente de recaudación porteño ya no enviará boletas físicas de ABL: a partir de ese mes se pueden consultar saldos a través de su sitio web, donde también se pueden descargar los resúmenes.

Los pagos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) se pueden hacer por transferencia bancaria, a través de las billeteras virtuales o en cajeros automáticos o redes de pagos.

Toda la información -incluido el instructivo para encontrar el código de pago online- consta en los dos papeles que el Gobierno de la Ciudad envió por correo en las últimas semanas.