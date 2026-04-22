Advierten sobre un nuevo tipo de estafa a través de avisos de empresas de servicios públicos
Pueden ser anuncios falsos que llevan a las víctimas a escanear un código QR que luego le da acceso a los delincuentes a cuentas bancarias o datos.
Podría ser un viral cualquiera en las redes sociales pero esta semana tomó forma la advertencia sobre una posible estafa a través de avisos de empresas de servicios públicos falsos con los que se busca el robo de datos o bien de fondos en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
"Cualquier papel que te llegue de empresas de servicios públicos o de la Ciudad, NO ESCANEES EL QR. Son falsas y al escanearlas están entrando en tus cuentas y te las vacían", advirtió el especialista en telecomunicación Ariel Garbarz en X al compartir una foto del anuncio en cuestión.
Garbarz se refirió a las "delicias del mundo digital sin control estatal", en este caso, el aviso impreso con membrete de Metrogas en el que se planteaba el "corte por falta de pago".
Al contrario de como ocurre con los anuncios que llegan a los hogares en sobres con membrete y con el nombre y apellido del titular de la cuenta, el papel que mostró Garbarz es impersonal y muestra los canales oficiales a través de los cuales la persona puede consultar su saldo o "solicitar un plan de pagos exclusivo".
El número de Whatsapp ofrecido para ingresar las palabras clave como "PLANCORTADOS" es el que Metrogas tiene en su propia web, pero eso puede ser parte del engaño, una forma de legitimar el mensaje.
Lo que también se proporciona es un código QR para la "acreditación rápida" del pago, que es la manera de tener acceso a datos bancarios o de billeteras virtuales, según Garbarz.
Durante abril empezaron a llegar a los departamentos y hogares de la Ciudad de Buenos Aires sendos mensajes impresos con membrete de la AGIP en los que constan que el ente de recaudación porteño ya no enviará boletas físicas de ABL: a partir de ese mes se pueden consultar saldos a través de su sitio web, donde también se pueden descargar los resúmenes.
Los pagos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) se pueden hacer por transferencia bancaria, a través de las billeteras virtuales o en cajeros automáticos o redes de pagos.
Toda la información -incluido el instructivo para encontrar el código de pago online- consta en los dos papeles que el Gobierno de la Ciudad envió por correo en las últimas semanas.
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