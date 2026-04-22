Crimen del policía en La Matanza: encontraron la camioneta de los asesinos y detuvieron a la mamá de uno
Mauro Molina, de 42 años, fue asesinado a tiros por una banda de delincuentes mientras realizaba tareas de custodia en Isidro Casanova.
La investigación por el crimen de Mauro Molina, el oficial de la Policía Bonaerense asesinado a tiros por delincuentes en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, mostró importantes avances en las últimas horas. La Justicia no solo logró identificar a los sospechosos, sino que encontraron la camioneta con la que escaparon y detuvieron a la madre de uno de ellos.
El hallazgo del vehículo se produjo anoche tras un allanamiento policial en un domicilio de Ciudad Evita, donde los agentes encontraron la Volkswagen Amarok blanca en la que se movían los delincuentes.
En paralelo, el fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, dispuso la detención de la dueña de la vivienda, quien resultó ser madre de uno de los principales sospechosos de matar a Molina.
Para la Justicia, la mujer, identificada como C.A., tenía conocimiento sobre lo que había sucedido el martes al mediodía frente a una pollería ubicada sobre la Ruta 3.
Fue ella misma quien confesó de manera espontánea que su hijo, identificado como A.A., tenía arresto domiciliario y estaba monitoreado con tobillera electrónica. Pese a esto, se había retirado del domicilio en horas de la tarde y permanece prófugo. Las inconsistencias en el relato de la mujer llevaron a que se ordene su detención.
Durante el allanamiento, la policía secuestró una foto y el pasaporte de A.A., más de 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, además de la Volkswagen Amarok blanca y aerosoles grises, los cuales habrían sido utilizados por los delincuentes para pintar las llantas de la camioneta antes del robo y posterior asesinato.
Cómo fue el asesinato del policía en La Matanza
El hecho ocurrió alrededor de las 11.40 del martes frente a una pollería ubicada en Ruta 3, entre Andalgalá y Settino, donde un grupo de delincuentes armados intentaba robarse la recaudación.
Molina, con una amplia trayectoria en la Policía Bonaerense, se encontraba realizando tareas de custodia para una empresa dedicada al transporte de caudales.
La brutal secuencia quedó registrada en dos videos. En las imágenes se observa cuando Molina, quien se encontraba a bordo de una camioneta estacionada sobre la vereda, es sorprendido por dos de los delincuentes.
Tras forcejeos, los ladrones lo sacaron de la cabila y lo tiraron contra la vereda. En ese momento, uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho. }
Luego del crimen, los delincuentes revisaron al policía para robarle sus pertenencias y escaparon a bordo de una Amarok, la cual estaba parada justo detrás de la camioneta de Molina con el objetivo de bloquearle el paso.
El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la herida.
Quién era Mauro Molina, el policía asesinado en La Matanza por ladrones
Mauro Fabián Molina, de 42 años, es el nombre del efectivo de la Policía Bonaerense que perdió la vida este martes tras sufrir una emboscada por parte de una banda delictiva. El oficial, quien se desempeñaba en la Dirección de Delitos Complejos de Lanús, era padre de dos hijos y estaba casado.
Además de su labor en la fuerza de seguridad, Molina utilizaba su tiempo libre para trabajar en el sector privado. Al momento del ataque, cumplía funciones de custodio para una compañía dedicada a la distribución de productos de granja.
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