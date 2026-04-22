Crimen del policía en La Matanza: encontraron la camioneta de los asesinos y detuvieron a la mamá de uno

Durante el allanamiento, la policía secuestró una foto y el pasaporte de A.A., más de 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, además de la Volkswagen Amarok blanca y aerosoles grises, los cuales habrían sido utilizados por los delincuentes para pintar las llantas de la camioneta antes del robo y posterior asesinato.

Cómo fue el asesinato del policía en La Matanza

mauro molina policia asesinado La Matanza

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40 del martes frente a una pollería ubicada en Ruta 3, entre Andalgalá y Settino, donde un grupo de delincuentes armados intentaba robarse la recaudación.

Molina, con una amplia trayectoria en la Policía Bonaerense, se encontraba realizando tareas de custodia para una empresa dedicada al transporte de caudales.

La brutal secuencia quedó registrada en dos videos. En las imágenes se observa cuando Molina, quien se encontraba a bordo de una camioneta estacionada sobre la vereda, es sorprendido por dos de los delincuentes.

Tras forcejeos, los ladrones lo sacaron de la cabila y lo tiraron contra la vereda. En ese momento, uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho. }

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Luego del crimen, los delincuentes revisaron al policía para robarle sus pertenencias y escaparon a bordo de una Amarok, la cual estaba parada justo detrás de la camioneta de Molina con el objetivo de bloquearle el paso.

El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la herida.

Quién era Mauro Molina, el policía asesinado en La Matanza por ladrones

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Mauro Fabián Molina, de 42 años, es el nombre del efectivo de la Policía Bonaerense que perdió la vida este martes tras sufrir una emboscada por parte de una banda delictiva. El oficial, quien se desempeñaba en la Dirección de Delitos Complejos de Lanús, era padre de dos hijos y estaba casado.

Además de su labor en la fuerza de seguridad, Molina utilizaba su tiempo libre para trabajar en el sector privado. Al momento del ataque, cumplía funciones de custodio para una compañía dedicada a la distribución de productos de granja.