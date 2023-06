"Me fui al caraj...": la confesión de la azafata a una amiga

La motivación de Carbone, se presume por el momento, era evitar que su expareja, identificada como un tripulante de cabina de ese mismo vuelo, hiciera su trabajo y saliera del país.

El episodio ocurrió el 21 de mayo y el 24, antes de ser detenida y trasladada al penal de Ezeiza donde sigue retenida, Carbone le confesó a su amiga Fernanda qué sentimientos manejaba: "Ni te imaginas, me rompí el alma para que esta casa quede así, porque me dejó porque fue cruel porque pasaron cosas feas, yo no le hice nada".

"Yo estuve 5 años con él siendo una mujer impecable, porque te juro que no lo engañé ni con el pensamiento... Cuando te pagan de esa manera quedás destruida", afirmó en chats reproducidos por Ámbito Financiero.

"Obvio que no me justifico. Yo me fui al carajo y además que soy comisario del área de internacional, fui instructora en la compañía. Entonces por eso te digo que seguramente me echan. Está bien", sentenció la mujer.

Daniela Carbone

"Trabajaré de otra cosa como en la pandemia, tuve un emprendimiento de muebles. Lo que no quiero es escándalos, viste, no quiero que Cande quede pegada y que esto trascienda tanto", afirmó la azafata, quien ya estaba "desesperada" en ese entonces.

La "Cande" mencionada en los mensajes de Carbone es su hija, desde cuyo celular llamó para emitir las amenazas que demoraron el vuelo AR1304.

Sin mea culpa, remordimiento ni atisbo de capacidad de reflexión, la mujer le espetó a su hija unas disculpas que repitió hasta que fue detenida, informó el sitio Infobae.

"Si seguís enojada conmigo… Yo ya te pedí perdón y no te va a pasar nada te lo aseguro. Antes de que te pase algo yo... Tengo embargada la vida. Yo ya lo sé. Pero no te va pasar no te va a pasar nada porque yo yo no lo voy a permitir... Me equivoqué como se equivocó un montón de gente y nunca te hubiese expuesto, sabes", escribió la azafata.

Daniela Carbone hija

"Pero no voy a estar toda la vida pidiéndote perdón, ya lo hice y ya lo voy... y lo estoy pagando y lo voy a pagar por mucho tiempo haciendo más del sacrificio del que hago, y del que siempre hice porque toda la vida hice sacrificios sola", agregó la mujer, sin hacer una conexión con el hecho de retrasar casi medio día el viaje de 270 personas que además tuvieron que evacuar el avión con el miedo de una amenaza terrorista.

Cómo fue la amenaza de la azafata de Aerolíneas Argentinas

El episodio ocurrió el 21 de mayo pasado, cuando el vuelo AR1304 de Aerolíneas Argentinas debió ser evacuado en su totalidad cuando estaba por partir rumbo a la ciudad estadounidense de Miami, con 270 pasajeros y 12 tripulantes a las 07.35, al recibir, tanto el comandante del vuelo como personal de tierra, una amenaza asociada al vuelo.

Finalmente, tras corroborarse que se trataba de una falsa amenaza, el avión despegó a las 16.50, más de nueve horas después de lo previsto.

De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación, la amenaza consistió en un audio que decía: "Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos".

La voz fue distorsionada, pero los investigadores pudieron establecer, primero que se trataba de una mujer y, luego, determinar el origen de la misma, lo que llevó a la detención de la azafata.

La justicia investiga si la mujer habría mantenido, hasta hace dos meses, una relación sentimental con un tripulante de cabina que se encontraba en el vuelo que debía despegar hacia Miami y habría utilizado la amenaza al comandante y al avión para desviar el verdadero motivo, que sería complicarle la vida a su expareja.

A tal fin, las fuentes indicaron que, para sostener esa línea, también habría mandado mensajes al piloto del vuelo, en el que le advertía que "sabía a qué colegio" iban "sus hijas".

Aerolíneas Argentinas sufrió una pérdida superior al millón de dólares, entre el operativo de evacuación de los pasajeros y lo que implicó la reprogramación de la partida hacia Miami y las demoras ocasionadas.