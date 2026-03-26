Habló la mamá de la joven a la que le concedieron la eutanasia en Barcelona: "Rezo para que se arrepienta"

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“Yo le propuse hacer una regresión. Escuché a la psicóloga y me puse en contacto con un psiquiatra especializado. Con mis hijas estábamos dispuestas a pagarle el tratamiento, Noelia estuvo a punto de decir que si, pero luego se arrepintió. Perdí la oportunidad, a lo mejor se podría haber curado esa herida, la emocional”, agregó.

Como último recurso, Yolanda leyó al aire una serie de mensajes que le enviaron diferentes personas en los cuales le ofrecían a Noelia ayuda monetaria.

“Yo ya no puedo hacer nada. Por si acaso, lo leo. Una persona ha escrito en un correo electrónico ‘se que es la ultima hora, pero hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecer a Noelia o a su familia para ayudarla a posponer su decisión. Quizás con una cantidad de dinero muy significativa podría empezar a construir su vida poco a poco. Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita sin importar el costo'”, decía uno de los mensajes que leyó Yolanda.

La historia de Noelia Castillo Ramos

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Noelia Castillo Ramos podrá acceder a la muerte asistida bajo un procedimiento controlado. En la reciente entrevista televisiva, la joven contó parte de lo que fueron sus últimos años y de las situaciones que la llevaron a intentar quitarse la vida en 2022, episodio que la dejó parapléjica.

“Los últimos años no me no me ha ido muy bien en la vida... Tampoco me he juntado con muy buenas personas. He consumido estupefacientes, he dejado la medicación, he estado en psiquiátricos, tampoco he tenido un hogar”, aseguró en el programa Y ahora Sonsoles.

Los padres de Noelia perdieron su custodia cuando ella tenía 13 años a raíz de los problemas económicos derivados de su divorcio. A lo largo de los años, la joven sufrió varias situaciones de maltrato dentro de su propio círculo cercano. Apuntó particularmente a su abuela paterna: “Ella nunca me ha querido, me maltrataba psicológicamente y me insultaba”.

Además, Noelia contó que durante cuatro años mantuvo una relación con un joven que abusó sexualmente de ella: “Me tomé mis pastillas para dormir y me dormí. Entonces se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuese algo normal”, relató. A eso se le sumó que en 2022 fue víctima de una agresión sexual múltiple.

El 4 de octubre de ese año intentó suicidarse y sufrió una grave e irreversible lesión medular que le provocó paraplejia, por estos motivos, no puede moverse de cintura para abajo y sufre fuertes dolores neuropáticos, consignó el diario El Mundo. Ante la depresión y las dolencias físicas constantes, Noelia decidió pedir la eutanasia.