Habló la mamá de la joven a la que le concedieron la eutanasia en Barcelona: "Rezo para que se arrepienta"
La joven accederá a la muerte asistida bajo un procedimiento controlado en España. Pidió que su madre no estuviera presente.
Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibirá la eutanasia este jueves en España tras una larga lucha judicial. Hasta último momento su padre, Gerónimo Castillo, intentó impedir el desenlace, pero fue nuevamente rechazado por la Justicia. Su madre, Yolanda, expresó que, si bien estaba en contra del procedimiento de muerte asistida, iba a aceptar la voluntad de su hija y decidió acompañarla hasta el final de sus días.
"Estoy destrozada, muy mal. Su padre le ha vuelto a hacer daño. Le dijo que no iba a pagarle el entierro pese a tener el dinero. Se niega a pagar el entierro de su hija el muy cristiano. Fue a verla al hospital y le dijo ‘tú lo has empezado, tú lo terminas’", reveló Yolanda ayer sobre la actitud del hombre. La mujer contó además que Noelia solicitó que el la ceremonia sea íntima, solo para familiares cercanos a ella.
La mujer pasó toda la noche en el hospital junto a Noelia e incluso la acompañó en los días previos cuando la joven realizó una entrevista televisiva contando su situación. Pese al apoyo, Yolanda admitió que “no es agradable pensar que le quedan horas”.
La madre de Noelia habló además de las diferentes propuestas que le hicieron a la joven durante estos años, las cuales fueron desde tratamientos psiquiátricos hasta ofrecerse a darle dinero.
“Una persona con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) tiene mucha historia, sentido del abandono y ella lo ha tenido por parte de algunos familiares. Hacía cada día videollamada con mi hija por dos o cuatro horas porque quería estar en contacto con ella. Un TLP necesita mucho cariño y amor, no necesita gritos”, dijo Yolanda apuntando a la actitud del padre de la joven.
“Yo le propuse hacer una regresión. Escuché a la psicóloga y me puse en contacto con un psiquiatra especializado. Con mis hijas estábamos dispuestas a pagarle el tratamiento, Noelia estuvo a punto de decir que si, pero luego se arrepintió. Perdí la oportunidad, a lo mejor se podría haber curado esa herida, la emocional”, agregó.
Como último recurso, Yolanda leyó al aire una serie de mensajes que le enviaron diferentes personas en los cuales le ofrecían a Noelia ayuda monetaria.
“Yo ya no puedo hacer nada. Por si acaso, lo leo. Una persona ha escrito en un correo electrónico ‘se que es la ultima hora, pero hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecer a Noelia o a su familia para ayudarla a posponer su decisión. Quizás con una cantidad de dinero muy significativa podría empezar a construir su vida poco a poco. Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita sin importar el costo'”, decía uno de los mensajes que leyó Yolanda.
La historia de Noelia Castillo Ramos
Noelia Castillo Ramos podrá acceder a la muerte asistida bajo un procedimiento controlado. En la reciente entrevista televisiva, la joven contó parte de lo que fueron sus últimos años y de las situaciones que la llevaron a intentar quitarse la vida en 2022, episodio que la dejó parapléjica.
“Los últimos años no me no me ha ido muy bien en la vida... Tampoco me he juntado con muy buenas personas. He consumido estupefacientes, he dejado la medicación, he estado en psiquiátricos, tampoco he tenido un hogar”, aseguró en el programa Y ahora Sonsoles.
Los padres de Noelia perdieron su custodia cuando ella tenía 13 años a raíz de los problemas económicos derivados de su divorcio. A lo largo de los años, la joven sufrió varias situaciones de maltrato dentro de su propio círculo cercano. Apuntó particularmente a su abuela paterna: “Ella nunca me ha querido, me maltrataba psicológicamente y me insultaba”.
Además, Noelia contó que durante cuatro años mantuvo una relación con un joven que abusó sexualmente de ella: “Me tomé mis pastillas para dormir y me dormí. Entonces se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuese algo normal”, relató. A eso se le sumó que en 2022 fue víctima de una agresión sexual múltiple.
El 4 de octubre de ese año intentó suicidarse y sufrió una grave e irreversible lesión medular que le provocó paraplejia, por estos motivos, no puede moverse de cintura para abajo y sufre fuertes dolores neuropáticos, consignó el diario El Mundo. Ante la depresión y las dolencias físicas constantes, Noelia decidió pedir la eutanasia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario