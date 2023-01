Reintegrarán el 50% del bono pagado a trabajadores de casas particulares

El trámite se podrá realizar a través del portal de CASAS PARTICULARES de la página de la AFIP, eligiendo la opción “solicitud de reintegro - Decreto 841/22” y siguiendo los pasos allí indicados.

Para esto, es necesito disponer de la declaración jurada con el monto abonado, el recibo de sueldo de la empleada o el empleado correspondiente al mes de diciembre de 2022, con la inclusión del monto de la asignación no remunerativa y la cuenta bancaria a nombre de la empleadora o el empleador y el CBU.

Finalmente, los requisitos son: que la relación laboral se encuentre activa y dentro del régimen de casas particulares; no estar encuadrado como empleador en el impuesto a las ganancias hasta la cuarta categoría; no tener en simultáneo un trabajo asalariado y una actividad dentro del régimen de pequeños contribuyentes categoría “C” o superior, o en el régimen de trabajo autónomo; no encontrarse en REPSAL, que es el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales; no haber declarado bienes personales superiores a 50 veces el impuesto a las ganancias durante 2021; y, por último, no ser propietario de más de un inmueble, un automotor con antigüedad menor a 1 año o más, una embarcación o una aeronave.