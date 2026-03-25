Agostina Páez habló desde Brasil: "Había muchos moralistas que me querían matar por un error"

agostina páez Agostina Páez

Agostina Páez se mantiene firme en su versión: fueron a un bar, les quisieron cobrar demás, las insultaron, les hicieron gestos obscenos y ella reaccionó “como mujer”: “Grabaron el video y se viralizó. Nunca pensé que se iba a hacer tan público, porque llegó a otros países del mundo. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquier otra persona”, dijo.

En ese sentido, expresó: “Cualquier persona en algún momento de su vida ha cometido un error, se ha equivocado, como lo hice yo. He pedido perdón, mostré mi arrepentimiento, me interioricé en el tema, no soy discriminadora, no soy racista ni tuve intención de ofender. Reaccioné mal a gestos obscenos como mujer. Me salió de la peor forma, me equivoqué y pedí perdón millones de veces. Estoy arrepentida porque entiendo el dolor que le puede causar a aquellas personas afrodescendientes”.

Respecto a la reacción del público, destacó que “la mayoría me dio fuerzas y mensajes de apoyo”, pero señaló: “Había muchos moralistas que me querían matar, querían lo peor para mí, me deseaban violación, muerte, por un error, por una pésima equivocación”.

agostina paez Agostina Páez permanece retenida y enfrenta una causa judicial.

“Todo esto fue una pesadilla y un aprendizaje. Me voy a sentir realmente tranquila una vez que esté en Santiago del Estero con mi familia”, agregó.

Desde su detención el pasado 16 de enero, la abogada argentina padeció un calvario en Río de Janeiro, donde recibió amenazas, instalaron su imagen como enemiga pública y apenas podía salir a la calle. Cuando podía, lo hacía tapada, camuflaba, hablando en portugués para que no sospechen que se trataba de ella.

“Para lo único que salía era para ir al mercado a comprarme comida. Hasta pedirme un auto de aplicación me daba miedo porque estaba mi nombre. Vivía paranoica”, recordó hoy sobre esos días. A pesar de todo, tiene la esperanza de que en algún momento esa situación se revierta y pueda regresar.

“Volvería a Brasil, es un país que me encanta, me gusta su gente, por eso lo elegí para vacacionar. Pero ahora tengo miedo, quiero estar en Argentina, en mi provincia, Santiago del Estero. Necesito sentirme en paz estando en casa”, cerró.

Abogada detenida en Brasil: “Fue un caso que unió a Argentina”

Su abogada defensora, Carla Junqueira, sostuvo que el de Agostina Páez este “fue un caso que unió a Argentina” y hablo sobre las próximas etapas judiciales antes del regreso definitivo al país.

“Ahora estamos esperando que el juez con tranquilidad haga lo que dijo que tenía que hacer, que es estudiar bien los tratados internacionales para entender las herramientas que se deben dar para que ella pueda retornar y estar sujeta a derecho”, explicó hoy Junqueira en una conferencia de prensa a la que asistió minutouno.com.

Para la defensa, lo primordial es trabajar sobre la caución que Agostina deberá pagarles a las víctimas para que pueda retornar a Argentina. En ese sentido, remarcó que lo anunciado en la audiencia “no es un fallo definitivo” y que “el juez quiere tomarse el tempo para fallar sobre la pena y la solicitud de la fiscalía”.

“Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites logísticos para que se saque la tobillera y pueda volver a Argentina. Tenemos que darle tiempo al juez para que estudie el tratado bilateral y pueda indicar los pasos”, indicó la abogada defensora.