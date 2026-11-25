Ahorro y presupuesto: en qué ciudades de Argentina rinde más el salario mensual
Un relevamiento de noviembre de 2026 identificó las ciudades argentinas que ofrecen mejores oportunidades para reducir los gastos cotidianos.
El costo de vida en Argentina presenta importantes diferencias entre las distintas ciudades del país. Para quienes buscan ahorrar o mudarse al interior, conocer los precios de los supermercados y del mercado inmobiliario puede resultar determinante.
Un relevamiento realizado durante noviembre de 2026 posicionó a Mendoza, Concordia, Córdoba y Rosario entre las alternativas más atractivas para quienes desean reducir sus gastos.
Sin embargo, para determinar dónde rinde más el sueldo también es necesario considerar los ingresos, el transporte y los servicios.
Mendoza, Concordia y Córdoba: dónde se consiguen los alimentos más baratos
Según los datos de la plataforma Cuánto Cuesta, una canasta de referencia compuesta por 23 productos alcanzó un promedio nacional de $74.057.
Las ciudades que registraron algunos de los precios más bajos fueron:
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Mendoza: $67.244, un 9,2% por debajo del promedio nacional.
Concordia: $68.799, un 7,1% menos.
Córdoba: $68.947, un 6,9% menos.
San Juan, San Luis y Salta también presentaron precios inferiores al promedio. En contraste, Viedma y Comodoro Rivadavia registraron valores un 4,9% superiores.
Alquileres: Concordia y Rosario, entre las opciones más económicas
De acuerdo con el relevamiento inmobiliario de Aptología, Concordia y Rosario se destacan por sus valores de alquiler, con medianas mensuales inferiores a las registradas a nivel nacional.
Los precios generales de alquiler fueron:
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Concordia: $550.000.
Rosario: $600.000.
Mendoza: $700.000.
Santa Fe: $700.000.
Córdoba: $890.000.
En comparación, la mediana nacional se ubicó en $870.000 mensuales. Los valores corresponden a propiedades anunciadas de distintas características y dimensiones.
Cuánto cuesta comprar una propiedad en el interior
Para quienes buscan adquirir una vivienda, Mendoza y Córdoba presentan una mediana de $116 millones para departamentos, mientras que en Rosario asciende a $130,5 millones.
En cuanto al precio del metro cuadrado de departamentos, el relevamiento de PropMove registró los siguientes valores:
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Mendoza: US$1.219.
Córdoba: US$1.531.
Rosario: US$1.853.
De esta manera, Mendoza se destaca por combinar alimentos económicos y precios inmobiliarios competitivos, mientras que Concordia resulta especialmente atractiva para quienes necesitan alquilar.
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