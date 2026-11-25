Mendoza: $67.244, un 9,2% por debajo del promedio nacional.

Concordia: $68.799, un 7,1% menos.

Córdoba: $68.947, un 6,9% menos.

San Juan, San Luis y Salta también presentaron precios inferiores al promedio. En contraste, Viedma y Comodoro Rivadavia registraron valores un 4,9% superiores.

Alquileres: Concordia y Rosario, entre las opciones más económicas

De acuerdo con el relevamiento inmobiliario de Aptología, Concordia y Rosario se destacan por sus valores de alquiler, con medianas mensuales inferiores a las registradas a nivel nacional.

Los precios generales de alquiler fueron:

Concordia: $550.000.

Rosario: $600.000.

Mendoza: $700.000.

Santa Fe: $700.000.

Córdoba: $890.000.

En comparación, la mediana nacional se ubicó en $870.000 mensuales. Los valores corresponden a propiedades anunciadas de distintas características y dimensiones.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en el interior

Para quienes buscan adquirir una vivienda, Mendoza y Córdoba presentan una mediana de $116 millones para departamentos, mientras que en Rosario asciende a $130,5 millones.

En cuanto al precio del metro cuadrado de departamentos, el relevamiento de PropMove registró los siguientes valores:

Mendoza: US$1.219.

Córdoba: US$1.531.

Rosario: US$1.853.

De esta manera, Mendoza se destaca por combinar alimentos económicos y precios inmobiliarios competitivos, mientras que Concordia resulta especialmente atractiva para quienes necesitan alquilar.